J’ai trop risqué avec un “coéquipier en quelque sorte” lors d’un crash · .

George Russell a accepté l’affirmation du PDG de Mercedes, Toto Wolff, selon laquelle il avait couru trop fort contre Valtteri Bottas lorsque le duo s’est heurté lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Les commissaires ont jugé que la collision, qui a mis les deux pilotes hors course, était un «incident de course». Cependant Wolff a déclaré par la suite que Russell, en tant que pilote junior Mercedes, aurait dû faire preuve de plus de prudence lors de la course contre l’une des voitures de l’équipe d’usine.

«Je suppose que lorsqu’un pilote ne fait pas de différence, il n’est pas un pilote de course», a déclaré Wolff après l’accident. «D’un autre côté, c’était peut-être trop agressif étant donné que c’était une Mercedes et que la piste s’assèchait.

Dimanche soir, à Imola, Russell a insisté sur le fait que «le déménagement était totalement lancé». Mais s’adressant à Channel 4 avant la course de ce week-end, il a déclaré qu’il acceptait l’opinion de Wolff selon laquelle il aurait dû donner plus de place à une Mercedes.

«Il y avait beaucoup de choses que j’en ai enlevées», a-t-il dit. «Je pense d’abord qu’en tant que pilote de course, l’une des règles est que vous ne devez jamais vous écraser avec un coéquipier et pour moi personnellement, Valtteri est évidemment dans une voiture différente, mais je suis un pilote soutenu par Mercedes, je suis dans la position à cause de Mercedes.

«Lewis et Valtteri sont en quelque sorte des coéquipiers pour moi. Et je pense que c’est une chose qui ne m’est pas venue à l’esprit dans le feu de l’action.

Russell a présenté des excuses publiques le lundi après la course. Il a dit qu’il estimait que cela était nécessaire à la lumière de sa réaction à l’accident, dans lequel il a confronté Bottas et lui a demandé s’il «essayait de nous tuer tous les deux».

Analyse: Pourquoi Wolff a eu tort de dire à Russell qu’il aurait dû reculer contre Bottas“Comme les commissaires l’ont jugé, c’était un incident de course, c’était malheureux”, a déclaré Russell. «Mais j’ai été déçu de moi-même par la façon dont j’ai réagi par la suite.

«J’avais l’impression que je n’étais pas moi. Je suis allé à l’encontre de mon instinct pour m’éloigner de l’incident parce que je voulais montrer un peu d’émotion. Et, pour être honnête, mes émotions étaient incroyablement élevées après avoir chuté à 200 mph. Tant de choses ont traversé mon esprit.

Cependant, Russell a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de changer son approche lors de la course contre des rivaux d’autres équipes.

«Cela ne changera pas mon approche de course lorsque je courrai contre des concurrents. Si je vois une opportunité, si je vois une lacune, je vais y aller.

«Mais j’ai certainement appris que je devais gérer les choses différemment par la suite. Je dois vraiment prendre une image complète avant de porter un jugement irréfléchi sur la situation, ce que j’ai fait dimanche soir. Et c’est pourquoi j’ai senti qu’il était important de présenter des excuses pour les personnes que je sentais que j’avais abandonnées avec ces actions après la course.

