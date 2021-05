“J’ai un contrat et je suis content à l’Atlético”

28/05/2021 à 19:49 CEST

João Félix, L’attaquant portugais de l’Atlético de Madrid, a déclaré ce vendredi qu’il était “heureux” dans l’équipe rojiblanco et qui sait de quoi il est capable en tant que joueur.

“J’ai un contrat. Je suis un joueur de l’Atlético de Madrid, je suis heureux là-bas”A déclaré l’attaquant de 21 ans lors d’une conférence de presse à la concentration de l’équipe du Portugal, avec laquelle il disputera le prochain Championnat d’Europe.

L’attaquant, qui a signé pour le club madrilène en 2019 pour sept saisons, a également profité de l’occasion pour évoquer les éloges que lui a adressés l’entraîneur de l’Atlético Diego Pablo Simeone, ainsi que les critiques qu’il a reçues au cours du stage.

Félix a tenu à connaître “parfaitement” le type de jeu dont il est capable, et a ajouté : “C’est aux gens de le voir, pas à moi de le dire.”

Concernant les critiques, il a assuré qu’il était “habitué” à les recevoir, mais a précisé qu’il ne restait que ceux qui sont constructifs..

Felix a souligné que le moment était venu de parler du prochain objectif après avoir remporté la Ligue en Espagne : le Championnat d’Europe, dans lequel le Portugal défendra le titre obtenu en 2016.

“Nous avons un concours important à gagner et je dirais clairement que nous sommes candidats”, a déclaré l’attaquant, qui a souligné que sa victoire en Espagne lui a permis d’atteindre la concentration de l’équipe nationale “avec une autre confiance”.

Le Portugal fait partie des groupes les plus difficiles de la compétition et affrontera l’Allemagne, la France et la Hongrie.

“Le groupe est compliqué, mais étant un Championnat d’Europe, tous sont difficiles”, a-t-il déclaré, et a déclaré que le Portugal se concentrait sur le travail “pour donner une bonne réponse et aller loin”.