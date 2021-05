J’ai un marathon pas une mentalité de sprint

Lewis Hamilton a déclaré qu’il était prêt à être patient dans sa bataille avec Max Verstappen pour le championnat du monde des pilotes de Formule 1 2021.

Les deux sont passés roue à roue dans chacune des quatre premières courses sans incident, le septuple champion remportant trois victoires contre celle de Verstappen.

Le Néerlandais a été impressionnant aux départs de course jusqu’à présent, dépassant Hamilton pour la tête à Imola et Barcelone, bien que Hamilton ait pu récupérer et remporter la victoire en Espagne grâce à une bonne stratégie de l’équipe Mercedes.

Dans la perspective du Grand Prix de Monaco ce week-end, Hamilton a expliqué qu’il utilise une mentalité de «marathon et non de sprint» dans les situations de combat.

«Je pense que j’ai bien fait d’éviter tous les incidents jusqu’à présent», a-t-il déclaré. «Nous avons 19 autres à faire et nous pourrions nous connecter, espérons que non.

«La bonne chose, je pense, il y a un bon équilibre de respect entre nous. Je pense que peut-être, comme vous le savez, il pense qu’il a peut-être beaucoup à prouver. Je ne suis pas forcément dans le même bateau là-bas.

«Je suis plus à long terme, en quelque sorte, une sorte de mentalité ‘c’est un marathon pas un sprint’. C’est finalement pourquoi j’ai les statistiques que j’ai. Je vais donc continuer avec ça et je ferai tout pour que nous évitions de nous connecter. »

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré plus tôt cette semaine que Red Bull serait le favori à Monaco et Hamilton a fait référence à la course 2019, où il a remporté un concours serré de Verstappen, à titre d’exemple des belles marges entre les deux tenues sur le circuit urbain.

«Nous ne savons pas à quoi nous attendre», a-t-il déclaré.

«Red Bull était incroyablement proche il y a deux ans. C’est une voiture très différente, nous avons des pneus différents. Red Bull va être très, très difficile à battre ce week-end. C’est une piste qui a toujours été forte pour eux et, compte tenu de l’écart qui les sépare, vous pouvez imaginer ce week-end qu’ils pourraient être en avance.

«Mais nous allons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que ce n’est pas le cas.»