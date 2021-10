« J’ai une autre raison de ne pas craindre le paradis »

Nouvelles connexes

Le 13 octobre, un an et cinq mois se sont écoulés depuis le décès de Alex Lequio. Une triste perte qui, peu importe le temps qui passe, reste douloureuse pour tous ceux qui l’ont aimée. Cela a été démontré par son cousin jeudi soir, Celia Vega-Penichet (29 ans), avec un poste émotionnel partagé sur son profil Instagram, qui a ému une grande partie de ses followers.

« Alors pourquoi ce changement soudain et de quoi s’agit-il ? Je sais qu’ils disent ton nom, mais où est le son maintenant ? » serrer dans ses bras Alex, qui pose avec son sourire inoubliable. « Je veux te rendre fier, mais je ne sais vraiment pas comment », a-t-il ajouté.

Celia, qui a écrit le texte en anglais, a terminé par quelques mots émouvants qui mettent en évidence la relation extraordinaire qu’elle a eue avec son cousin Álex, dont le souvenir est indélébile. « Même si quelque chose m’a fait m’arrêter et penser à ce que vous avez dit, vous savez que cela signifiait beaucoup, mais nous n’étions que des enfants avec tous ces rêves de grandir. Tu sais que j’ai beaucoup perdumais je sais que j’ai un ami dans l’atmosphère et une autre raison de ne pas craindre le paradis. Maintenant, j’écoute toutes ces chansons qui nous ont toujours fait avancer, comme si nous étions jeunes et que nous restions fidèles », a-t-il déclaré.

Bien que ce ne soit pas la première fois que la nièce de Ana Obrégon (66) dédie quelques mots à son cousin sur ses réseaux sociaux, c’est la première fois qu’il le fait via son feed. En de précédentes occasions, il n’avait parlé qu’à travers ses histoires et, à certaines dates, comme l’anniversaire de la mort du jeune homme d’affaires, qui a été l’une des personnes les plus importantes de sa vie. L’affection de Celia Vega-Penichet et d’Álex Lequio était telle, qu’au-delà des cousins, ils se considéraient comme des frères.

La jeune avocate est la fille unique de Celia García Obregón, la sœur d’Ana, et d’Ignacio Vega-Penichet. Il partageait le même âge avec Alex -ils n’avaient que cinq mois d’intervalle- et c’était l’une de ses meilleures compagnes lors de son traitement aux États-Unis. Actuellement, elle travaille dans un cabinet d’avocats multinational et, selon ses réseaux sociaux, elle a un associé et est une amoureuse des voyages.

La bonne harmonie entre les deux était également évidente dans le profil Instagram du jeune homme d’affaires. Elle est en effet la protagoniste de la dernière photo qu’elle a partagée le fils d’Ana Obregón et Alessandro Lequio (61) avant de mourir. « Encore et encore, à travers l’éternité, nous brillerons ensemble », a-t-il écrit le 10 avril 2020, accompagné d’une tendre image qui fait partie de leur enfance. Ses propos, comme l’a montré l’avocat, étaient plus que corrects. Bien qu’ils ne soient pas ensemble physiquement, le souvenir et l’affection d’Álex continue d’accompagner Celia.

