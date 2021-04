“J’ai une grande admiration pour Guardiola pour ce qu’il a dit”

21/04/2021 à 16:36 CEST

Gian Piero Gasperini, entraîneur de l’Atalanta, a exprimé sa “grande admiration” pour l’Espagnol Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, et sa défense de la relation entre effort et succès dans le sport, commentant l’échec du projet de Super League européenne annoncé dimanche et frustré moins de trois jours plus tard.

«Ce qui s’est passé ces jours-ci ne peut pas être quelque chose qui passe inaperçu. Il suffit de voir les réactions. J’ai une grande admiration pour Guardiola, Klopp, pour les fans de Liverpool ou de Chelsea “Gasperini a déclaré lors de la conférence de presse Roma-Atalanta la veille.

“Il y a eu beaucoup de discussions et les réactions ont été très fortes. Heureusement, il y a du football joué, ce qui correspond le plus à nos goûts”, a-t-il ajouté.

Gasperini a évoqué les déclarations de Guardiola mardi, lorsqu’il pensait que le football “n’est pas un sport lorsque la relation entre effort et succès, entre effort et récompense, n’existe pas. Ce n’est pas du sport quand le succès est garanti à l’avance. Ce n’est pas du sport quand peu importe si vous perdez. “

“Ce n’est pas juste quand une équipe se bat, se bat et se bat, atteint le sommet, mais ne peut pas se qualifier car le succès était déjà garanti pour quelques autres clubs”, a ajouté le directeur de la ville espagnole.

Gasperini a également reconnu que le lancement de la Super League le dérangeaitPeut-être encore plus parce qu’il est à la tête d’une équipe qui, basée sur l’organisation et le travail, s’est fait une place parmi les plus importantes d’Italie, bien que n’ayant pas les mêmes ressources financières.

“Cela nous a tous ennuyés et nous avons vu les réactions. Ce que nous avons réalisé, nous l’avons réalisé sur le terrain et nous en sommes heureux”, a-t-il souligné.