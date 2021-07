“J’ai vécu des situations difficiles que j’ai pu surmonter”

18/07/2021 à 12:41 CEST

Carlos Soler (Valence, 1997) n’occupe pas pendant deux jours une des places pour les plus de 24 ans – il est né le 2 janvier – mais il vit le rêve olympique comme l’un des plus vieux. Les deux dernières saisons ont été difficiles à Valence et il a mûri “grâce” à vivre sous une pression constante. « Situations compliquées & rdquor; qui, comme il le reconnaît dans une interview à ., a « réussi à surmonter & rdquor ;.

Avec le désir que des temps meilleurs arrivent dans son club et qu’ils le fassent avec une médaille d’or autour du cou, Carlos Soler fréquente l’. avant le début des Jeux Olympiques. Luis de la Fuente fait l’éloge de sa polyvalence et il met en évidence la frappe de Marco Asensio, la qualité de Dani Olmo et la tranquillité de Pedro parmi vos concurrents pour un poste. Il rêve de débuter avec l’absolu.

Question: La bulle dans laquelle ils sont habitués à vivre déterminera les Jeux Olympiques. Aussi à vous lorsqu’il s’agit de partager plus d’espace avec d’autres athlètes, en plus de jouer sans public. Est-ce que cela nuit aux Jeux ?

Répondre: C’est finalement ce que nous avons dû vivre. Droit dans l’année cette sélection va. Ce sera différent. Sans public aussi, tout change. Les matchs sans public sont totalement différents, on pourrait dire que c’est encore plus chiant car au final les gens sont au top et ça se voit beaucoup. Mais cela nous a touché et nous devons nous adapter et c’est tout ; C’est ce que nous devons faire.

P: Si possible, avec quel athlète seriez-vous le plus heureux de prendre une photo ou de discuter ?

R: Depuis tout petit j’aimais le tennis, le basket, l’athlétisme & mldr; être à la même place que des athlètes qui ont tous gagné est un plaisir. Peut-être avec ceux de l’équipe de basket des États-Unis, qui sont comme la « Dream Team » que tout le monde aimerait rencontrer.

P: Maintenant, il fait partie de l’équipe olympique, mais il y a un peu plus d’un mois, il était proche de l’absolu. Le positif de Busquets l’a fait rejoindre une bulle parallèle. Comment l’avez-vous vécu ?

R: C’est toujours une joie d’être avec l’absolu, même si à cette époque il fallait faire partie des joueurs qui s’entraînaient séparément. C’est toujours important d’être là, sur cette liste de joueurs qui peuvent être dans l’absolu et pour moi c’est une immense joie. C’est vrai que ce n’est pas une joie exagérée car elle est conditionnée par les problèmes des autres joueurs que vous ne voulez pas qu’ils se produisent un jour. Heureusement, personne d’autre n’a été testé positif et ils ont eu une magnifique Eurocup.

P: Lewis de la Fontaine Il a récemment déclaré que c’était un nom qu’il voyait dans l’absolu à court terme. Comment prends-tu ça ?

R: Le simple fait de m’entraîner là-bas signifie que je suis proche. Laisser l’entraîneur olympique le dire, mon entraîneur, est très important et je l’apprécie. Espérons qu’il se réalisera bientôt, ou qu’il le sera (rires).

P: Vous avez également souligné comment vous avez géré les situations difficiles que vous avez vécues dans votre club, Valence. Comment le Carlos Soler de 2019, quand avez-vous remporté l’Europe des moins de 21 ans, à maintenant ?

R: Au final, cette maturité dont tu parles et cette force mentale vient parce qu’il y a des situations, notamment au club, compliquées et difficiles. Vivre facile, toujours gagnant, c’est évidemment très bien (rires). Ces deux dernières années à Valence n’ont pas été faciles. Nous venons de remporter la Copa del Rey et de nous qualifier pour les “Champions” et Valence, un club historique, est passé de cela à deux saisons à des postes où nous ne devrions pas être. Si vous pouvez en tirer quelque chose de positif, c’est que vous avez plus de pression. Je suis l’un des plus vieux avec 24 ans et ça se voit. Le côté positif, c’est qu’il y a eu des situations très compliquées ces deux dernières années et je pense que j’ai pu les surmonter. Espérons qu’à partir de maintenant, de meilleures situations arrivent.

P: Afin de Luis de la Fuente est un joker. Bien sûr, vous allez me dire que vous jouez quoi que ce soit, mais j’aimerais savoir où vous vous sentez le plus à l’aise pour jouer.

R: Oui, peu importe (rires). Luis me connaît depuis de nombreuses années et quand je l’ai rencontré, il jouait au milieu. Quand j’étais extrême dans mon club, ici j’ai aussi joué à l’extrême et j’étais à l’aise. J’ai toujours joué dans la voie centrale, c’est ma position naturelle, mais jouer dans différentes positions m’aide, moi et l’équipe.

P: L’Espagne a un milieu de terrain très puissant pour les JO. Y a-t-il des qualités d’un partenaire que vous aimeriez avoir ?

R: (Des rires). Homme, chaque partenaire a de très bonnes qualités ; c’est pourquoi nous sommes ici. Si je dois garder quelque chose & mldr; le battement de Cadre Asensio, la qualité de Dany Orme, la tranquillité de Pedro& mldr; C’est assez.

P: Une de ses caractéristiques sont les pénalités. Un lanceur expert. Vous les préparez beaucoup ? Lors de la fameuse séance de tirs au but de la finale de la Ligue Europa, il a été marqué par le onze de Villarreal et Émeri ont dit qu’ils ne les avaient pas répétés.

R: Oui, moi et un autre coéquipier sommes restés après l’entraînement. Au final, c’est une facette de plus comme les corners, les fautes, les remises en jeu & mldr; Je pense que c’est quelque chose qui doit être répété. On l’a déjà vu en Eurocup, les penaltys semblent faciles à marquer, mais ce n’est pas le cas.

P: Que pensez-vous de ce qui est dit que les pénalités sont une loterie ? Étudiez-vous les gardiens de but?

R: Oui, à Valence avant les matchs je regarde généralement les pénalités qui ont été lancées sur les gardiens que je vais affronter et selon que je vois qu’elle est lancée avant que je ne retienne plus et si elle retienne beaucoup de tir rapide & mldr; Chaque pénalité que j’essaie de changer pour qu’ils ne m’attrapent pas (rires).

P: A Valence, il a un nouvel entraîneur, José Bordalás, et un de ses partenaires aux Jeux olympiques en tant que Marc Cucurella le connaît bien. Avez-vous demandé des conseils? Je suppose que ce n’est pas pour avoir des dreadlocks.

R: (Des rires). Je pense qu’ils lui vont assez bien & mldr; (des rires). Oui, je lui ai demandé comment il était avec lui et il m’a dit qu’il était très bon, que c’est un entraîneur très exigeant ; qu’il connaissait déjà de sa carrière. Maintenant je suis avec l’équipe nationale et à mon retour je serai à vos ordres.

P: La dernière. Gérez-vous déjà des paris si vous gagnez l’or ? Des dreadlocks ?

R: Ben écoute, ce serait une bonne option (rires). Mais nous n’en avons pas encore parlé, j’espère que le moment viendra et que je pourrai le réaliser si j’en fais un. Ce serait quelque chose de très spécial parce que c’est quelque chose qui ne peut pratiquement être fait qu’une fois dans une vie.