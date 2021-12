« J’ai vu maman embrasser le Père Noël » : le smash saisonnier des Jackson 5

Tommie Connor, un auteur-compositeur de Bloomsbury, à Londres, a reçu une étrange commande au début des années 50 : écrire une chanson faisant la promotion de la carte de Noël annuelle du grand magasin phare Saks Fifth Avenue à New York. La carte de vœux, qui comprenait les paroles de Connor sur « I Saw Mommy Kissing Santa Claus », présentait un dessin animé montrant une jeune femme embrassant le Père Noël à côté d’un arbre décoré, avec des sacs de cadeaux éparpillés sur le sol. Cette image restera à jamais gravée dans l’esprit du public après Jackson 5 ont sorti leur version de la chanson, en 1970.

Interdit à la radio

« I Saw Mommy Kissing Santa Claus » a été enregistré pour la première fois en juillet 1952 par Jimmy Boyd et a suscité la controverse. Des objections ont été soulevées par des groupes religieux, qui se sont opposés aux paroles impertinentes, tandis que les stations de radio de Boston, influencées par les responsables de l’Église catholique locale, ont même interdit la chanson à sa sortie. Boyd, un enfant maigre et roux de 12 ans, a aidé à persuader les stations de lever l’interdiction, et sa version de « I Saw Mommy Kissing Santa Claus » est devenue un grand succès, ce qui a conduit à une carrière réussie dans les films et dans les émissions de variétés télévisées. pour l’enfant star du Mississippi.

Bien qu’il y ait eu des centaines de versions de la chanson depuis 1952 – y compris celles des Beverley Sisters, The Ronettes, Andy Williams, Reba McEntire, John Mellencamp, Jessica Simpson, Amy Winehouse, et John Prine – le plus populaire est de Jackson 5, qui l’a enregistré pour Motown.

La version Jackson 5

« I Saw Mommy Kissing Santa Claus » était l’un des morceaux de l’album de Noël Jackson 5, sorti le 15 octobre 1970. L’album a été enregistré lorsque l’enfant prodige Michael Jackson était à l’aube de son 12e anniversaire. Jackson prend la tête du morceau en partie chanté et en partie parlé, qui s’ouvre sur son exclamation, « Wow ! Maman embrasse le Père Noël. La blague de la chanson, bien sûr, est que l’homme qui embrasse la femme sous le gui est en fait le père du protagoniste garçon, qui porte un costume de Père Noël.

Le morceau de Jackson 5, qui comprenait également Jackie, Jermaine, Marlon et Tito Jackson, a été produit par Hal David. L’album de Noël Jackson 5 contient également une version pétillante de la chanson de Noël de Mel Tormé. La version du groupe de « I Saw Mommy Kissing Santa Claus » a donné aux Jacksons un single à succès en Nouvelle-Zélande, et ils ont régulièrement interprété la chanson en direct et dans des émissions de télévision, faisant parfois une version a cappella.

Tommie Connor a gagné beaucoup d’argent avec son tube, plus qu’il n’avait gagné en co-écrivant la chanson festive de 1937 « The Little Boy That Santa Claus Forgot », qui a été enregistrée par Nat King Cole. Il a ensuite écrit des paroles pour certaines des musiques du western spaghetti de 1966, le bon, la brute et le truand. Mais c’est son tube festif effronté, si associé à cette version exubérante de la Motown, qui fait vivre son nom.

