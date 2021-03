J’aide les gens à acheter la PS5, mais je ne parviens pas à l’acheter moi-même – voici où je me trompe

J’ai aidé des milliers de personnes à obtenir la PS5 et ils m’ont envoyé des « photos de la main de la console » avec des sourires d’oreille à oreille pour le prouver. Cela m’a poussé à continuer à aider.

Mais la vérité est que je n’ai pas encore acheté la PlayStation 5 moi-même. Je ne suis pas mes propres conseils. Et j’ai touché tous les ralentisseurs depuis le lancement, dont vous pouvez apprendre.

Cela ressemblera à:

🚨> 90 minutes de réapprovisionnement Xbox / 2 heures sur PS5 🌟Walmart🌟THIS THE BIG ONE🐳 PS5 Digital https://t.co/znn5fqVNI1PS5 Disc https://t.co/fOQxCworacXbox Series X https://t.co/ rDu9ZnRy1iXbox Series S https://t.co/wU69mKu7OiMy comment l’acheter conseils @techradar: https://t.co/LjreRk1bbs4 mars 2021 En savoir plus

J’ai transformé mon compte Twitter en un tracker de réapprovisionnement PS5 il y a un mois. Je n’avais pas vraiment prévu ça. Je voulais seulement me plaindre de la difficulté d’acheter une PlayStation 5 après tant de tentatives infructueuses. J’ai posté un lien vers la prochaine goutte le lendemain et les gens ont commencé à me remercier chaleureusement. Il a fait boule de neige à partir de là.

Il s’avère que je ne suis pas seul. Plus de 150000 nouveaux abonnés plus tard, j’aide des acteurs, des sénateurs américains, des présentateurs de nouvelles télévisées, des olympiens, des personnalités du sport universitaire et des dirigeants de grandes entreprises technologiques. J’ai aimé voir la portée de mon aide. Mais plus que la célébrité, j’aime le plus voir les photos de la console en main des joueurs quotidiens souriants.

Mon objectif est passé de l’achat en tant que PS5 à l’assurance que les autres en obtiennent. Cela a été beaucoup plus gratifiant. Mais vous penseriez que je pourrais toujours en acheter un maintenant, non? De mes nombreuses tentatives infructueuses viennent des leçons que je devrais transmettre – si vous êtes toujours à la recherche de la nouvelle console Sony quatre mois après son lancement.

1. Je ne suivais pas de compte de suivi PS5

Le jour du lancement de la PS5 – le 12 novembre 2020 – j’ai eu un rendez-vous chez le médecin et j’ai stupidement pensé: « Je vais simplement acheter la PS5 pendant que je suis dans la salle d’attente ». Quand je ne l’ai pas eu à l’époque, j’ai pensé: ‘Je vais juste l’obtenir avant le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Non? Avant Noël. Rien? Sûrement en janvier? Attends, je ne l’ai toujours pas en mars?!

Bonne fin à cette histoire PS5. Heureux de jouer un rôle.❤️ https://t.co/WhtMOS2put25 février 2021 En savoir plus

Obtenir des notifications dès qu’il y a un réapprovisionnement PS5 est devenu critique. Vous n’essayez pas seulement de «sécuriser le sac» avant les autres. Une armée de robots scalpeurs conçus pour acheter le système sans hésitation, permettant à scalper de revendre la PS5 pour 2x et, au plus fort de la rareté, 3x ce qu’elle vaut.

Suivez un compte Twitter, rejoignez un groupe Discord et activez les notifications. Tous les détaillants ne sont pas le premier arrivé, premier servi (Sony Direct est un système de loterie) et la plupart des consoles vendues sont dans une fenêtre de 30 minutes (les gens abandonnent facilement quand, vraiment, l’inventaire est libéré par vagues). Mais être là minute une aide.

2. Je n’ai pas adopté l’offre groupée PS5 – vous devriez

Ma plus grosse erreur au début a été de rejeter le bundle PS5. Les offres groupées, par nature, sont plus chères; ils sont livrés avec des jeux PS5, des contrôleurs et d’autres accessoires PS5.

La bonne nouvelle est que les scalpeurs ont du mal à revendre des bundles – il est beaucoup plus difficile de revendre la console avec Spider-Man: Miles Morales et NBA 2K21, par exemple. Vous devrez trouver quelqu’un qui veut les deux jeux et une deuxième manette.

Tant que vous voulez ces extras, l’offre groupée est un excellent choix et l’inventaire dure souvent le plus longtemps chez GameStop. Alors que Walmart et Best Buy aux États-Unis s’effondrent, GameStop n’est pas victime du poids des robots scalpeurs. Les offres groupées n’en valent tout simplement pas la peine.

Quelques mises en garde: si vous ne voulez pas quelque chose comme NBA 2K21, n’achetez pas le bundle. Si NBA 2K1 coûte 50 $ – 60 $ maintenant chez Amazon, mais que le bundle GameStop le valorise toujours à 70 $, n’achetez pas le bundle. Et si l’offre groupée est considérablement majorée, comme nous le voyons chez des vendeurs tiers sur le marché, n’achetez pas l’offre groupée.

Sinon, embrassez le paquet. J’aurais aimé le faire plus tôt.

3. Je ne vérifiais pas tous les magasins PS5

Je suis surtout resté sur Amazon, Best Buy et Walmart lors de la recherche initiale de ma PS5. C’était une erreur. Amazon a eu très peu de réapprovisionnements depuis son lancement, tandis que Best Buy et Walmart nécessitent un rafraîchissement constant – la page se bloque souvent jusqu’à ce qu’elle soit épuisée.

D’après les nombreuses réponses aux tweets que j’ai reçues, les abonnés ont connu le plus grand succès de GameStop, Target et ANTonline. GameStop a été le plus facile à obtenir pour les gens (voir mon point sur le bundle), tandis que Target vous permet de faire le ramassage en magasin après une commande en ligne (ne vous présentez pas au magasin sans un achat confirmé).

ANTonline est un nouveau venu pour beaucoup de gens, mais d’après les commentaires que j’ai reçus au cours du mois dernier, le magasin axé sur la technologie est le plus rapide. Leurs lots chargés se vendent également en trois à cinq minutes, ce qui est une vie dans le monde du réapprovisionnement PS5.

J’hésiterais à faire confiance aux magasins en dehors de cette liste simplement parce qu’il y a eu plusieurs sites frauduleux essayant de vendre la PS5. Vous n’obtiendrez ni votre PS5 ni votre argent, surtout si vous vous demandez d’utiliser Apple Pay ou l’application Cash (ils diront qu’ils acceptent PayPal au départ, mais l’allument ensuite en disant que cela ne fonctionne pas).

4. J’ai utilisé la mauvaise carte de crédit pour acheter la PS5

Il est très facile de penser que la partie la plus difficile d’un réapprovisionnement PS5 est de mettre la console dans votre panier virtuel. Mais c’est à la caisse que j’ai trouvé les plus gros problèmes.

Sony PlayStation Direct, la boutique en ligne officielle de Sony pour sa marque de jeux, fonctionne comme un système de loterie, et si vous êtes choisi, il ne vous laisse que 10 minutes pour payer. Cela signifie que vous devrez décider de la vitesse d’expédition (les membres payants de PlayStation Plus bénéficient d’une expédition ultra rapide en un à deux jours), indiquez votre adresse et entrez les informations de votre carte de crédit.

J’ai commis l’erreur d’utiliser American Express, une carte de crédit qui n’est pas prise en charge par Sony Direct. Lorsque j’essayais d’utiliser une autre carte, le message d’erreur d’origine ne disparaissait pas. Je ne pouvais que rafraîchir la page, à quel point la console était partie de mon panier et j’ai été redémarré dans la ligne de loterie sans aucune chance de la récupérer.

La semaine suivante, lorsque j’ai traversé la file d’attente de Sony, j’ai utilisé Visa. Il a également été rejeté. Quelqu’un sur Twitter m’a suggéré de désactiver tous les blocs pop-up, adblockers et extensions Chrome. Il se peut que quelque chose soit en conflit avec le site Web de Sony, ce qui me rend incapable de terminer la transaction. Jusqu’à présent, je n’ai pas été choisi à nouveau pour tester cette théorie.

5. Je n’avais pas la volonté d’acheter la PS5

Mon désir de posséder une PS5 va et vient. Avant Noël, j’en voulais vraiment un. Ensuite, j’ai vu le succès avec un réapprovisionnement de la Xbox Series X. Je n’ai essayé la console de Sony que quelques fois en janvier. À la mi-février, j’y étais de nouveau et j’ai lancé le tracker de réapprovisionnement PS5.

J’ai également été brûlé par la distraction – en tweetant souvent des conseils mais en ne prêtant pas attention à mon panier ou aux questions de vérification de captcha. J’en ai tellement échoué que certains de ces processus de commande en ligne pensent sûrement que je suis un robot.

La persistance a été le trait n ° 1 des acheteurs PS5 à succès, selon les nombreuses réponses que j’ai reçues sur Twitter. Les gens qui ont commencé à me suivre à 21 000 abonnés ont sauté sur chaque notification que je leur ai envoyée pendant un mois – et ont essayé pendant quatre mois au total. Certains n’ont finalement connu le succès. Ils disent généralement « J’étais sur le point d’abandonner, mais … »

Trop de gens essaient pendant une semaine et accèdent à une page qui dit «Épuisé» ou «Épuisé». Il est essentiel de savoir que cela est courant et que l’inventaire PS5 se libère par vagues. Souvent, ces personnes partent, puis Best Buy, Target ou Walmart active à nouveau la page « Ajouter au panier » et d’autres l’obtiennent. c’est frustrant, mais continuez.

Succès de dernière minute: fin heureuse de la PS5?

En écrivant ceci, j’ai eu un succès de dernière minute, même si j’attends toujours de voir si cela va transpirer dans une PS5. Lors du dernier réapprovisionnement GameStop PS5, j’ai attrapé un bundle (encore une fois le point 2 pour la victoire), et j’attends la livraison.

Vais-je profiter de Spider-Man: Miles Morales? Aurai-je besoin de ce deuxième contrôleur? Cela n’a pas autant d’importance que de mettre la console en main à ce stade.

Je suis arrivé si loin que je ne serai pas sûr à 100% que la PS5 est à moi tant que je ne l’aurai pas entre les mains. Quatre mois, c’est trop long à attendre pour posséder une console, et je suis du même état d’esprit que beaucoup de gens. J’ai déjà gravé les meilleures émissions Netflix et les meilleures émissions Disney Plus, et je suis impatient de plus de divertissement interactif.