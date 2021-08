in

Le 25 septembre, Anthony Joshua entreprend sans doute son test le plus difficile à ce jour.

Le champion du monde des poids lourds WBA (Super), WBO, IBO et IBF met sa ceinture en jeu contre Oleksandr Usyk, l’ancien champion incontesté des cruiserweight qui n’a jamais été battu en tant que professionnel.

Joshua a une tâche difficile devant lui à Usyk

Usyk a unifié toutes les ceintures de la division cruiserweight et il a remporté ses deux premiers combats chez les poids lourds. Il a également pris sa retraite l’un des bons amis d’AJ, Tony Bellew.

En préparation pour Usyk, Joshua a choisi de former son esprit avant tout et les remarques de Bellew sur la capacité d’Usyk à épuiser mentalement ses adversaires ont clairement joué un rôle.

« Concentration – quand vous voulez [punch], vous vous enfermez, puis faites un mouvement. Vous devez vous assurer que votre cerveau fonctionne.

“Cela peut être fatiguant mentalement, alors j’aiguise l’esprit pour pouvoir me concentrer pendant les 12 tours.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua travaillait dur dans le gymnase pour se battre avec Fury mais se concentre maintenant pleinement sur Usyk

“Je m’exerce aussi à avoir la capacité de [punch] quatre fois, pas une seule.

« C’est un combat pour le cerveau. Savoir ce que vous avez devant vous et savoir comment y faire face.

“Vous pouvez soit être agressif, coin [him], jette tout dessus. Ou prends ton temps, sois intelligent, puis frappe [him] dehors », a déclaré Joshua.

Bellew a rencontré Usyk fin 2018 et a subi une défaite par élimination directe au huitième tour.

Usyk a finalement gagné par KO

Le Britannique a connu un certain succès au début, mais il dit qu’Usyk l’a épuisé mentalement avant de mettre la pression.

“Le faire manquer et l’attirer vers vous est une bonne chose à faire.

«Mais finalement, ça m’a rattrapé. J’étais absolument épuisé à la fin de la septième manche.

«Il m’a épuisé mentalement dans notre combat en ayant constamment son pied avant près du mien. Cela ne sonne pas beaucoup. Mais c’est une pression mentale qu’il t’impose, pas physique.

Usyk a dominé la division cruiserweight et veut répéter le succès chez les poids lourds

«Il ne s’impliquerait dans aucun match de catch avec moi. Chaque fois que nous nous approchions, je le creusais jusqu’au corps.

« Il est vicieux et brillant.

Si Joshua peut dépasser Usyk, la voie est libre vers le combat pour le titre incontesté, du moins du côté d’AJ.

Tyson Fury affrontera Deontay Wilder en octobre et si lui et Joshua réussissent leurs tests, le plus grand combat de boxe est sûrement de retour.

