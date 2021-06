Jaime Alguersuari a pris sa retraite du sport automobile avec une “blessure ouverte” en F1

Jaime Alguersuari a admis que sa “tête était toujours en Formule 1” lorsqu’il a pris sa retraite du sport automobile en 2015, après la “colère et le rejet” qu’il a ressentis par Red Bull le laissant tomber.

Il a quitté le sport automobile à l’âge de 25 ans seulement après s’être évanoui lors d’un week-end de Formule E à Monaco, ce qui, selon lui, était dû au stress et au malaise.

Après s’être concentré sur sa carrière musicale en tant que DJ, il a déclaré que son départ de la Formule 1 avait continué à lui préoccuper longtemps après avoir été laissé de côté.

Alguersuari a été introduit en Formule 1 alors qu’il était encore adolescent, puis a craché du sport fin 2011, à seulement 21 ans.

“J’ai démissionné [from motorsport] avec beaucoup de déception et beaucoup de douleur parce que ma tête était toujours en Formule 1, cela continuait d’être une plaie ouverte », a-t-il déclaré lors d’un Q&R avec Motorsport Total.

“Je sentais que je devais bien faire sur le plan personnel, que je devais comprendre ce que je voulais dans la vie, parce que je n’étais pas heureux là où j’étais, je n’étais pas heureux de conduire, et c’est un travail que vous devez faire avec amour, sinon vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même.

«Quand je me suis évanoui à Moscou, j’ai su que quelque chose ne fonctionnait pas, c’était un signal d’alarme. Je n’étais plus moi-même, je n’étais plus motivé, je n’avais plus de sourire. Les choses n’allaient pas bien dans l’équipe non plus.

«Je m’étais promis enfant que le jour où j’arrêterais de sourire dans mon casque, j’abandonnerais, qu’il ne servait à rien de continuer.

«Ce moment est venu ce jour-là à Moscou, je me suis évanoui. Ce n’était pas une coïncidence, je n’étais pas en paix avec moi-même depuis longtemps, je n’aimais plus penser à l’idée d’aller sur la piste. J’ai réalisé que ce n’était plus la vie que je voulais vivre.

L’Espagnol est récemment revenu à la course en revenant au karting, et a redécouvert son amour de la course – et il a expliqué comment cela s’est produit.

Il a dit : « Ce qui s’est passé, c’est qu’un jour j’ai reçu un appel de [former MotoGP rider] Sete Gibernau, un ami de la famille, et il m’a dit : “Viens passer un week-end avec moi”.

« Près de chez lui, non loin de Barcelone, il y a une piste pour les supermotards et les karts, alors nous sommes allés faire un tour. Cela faisait sept ans que je n’avais pas roulé en kart et c’était un moment très spécial : j’ai mis mon casque, pris la piste en kart et tour après tour j’ai recommencé à ressentir des sensations que j’avais oubliées.

« J’ai ri dans mon casque et je me suis dit : ‘Woah !’ Puis mon esprit s’est mis à penser rapidement : “Je ne suis pas si vieux, je ne suis pas si mal si je perds un peu de poids… Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais dans ces cas-là, tu dis :” J’ai une révélation ” et j’ai réalisé que j’avais un gros, gros désir de courir.

