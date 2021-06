Jaime Alguersuari a ressenti de la «colère et du rejet» chez Red Bull

in

L’ancien pilote de F1 Jaime Alguersuari dit qu’il peut désormais se promener dans le paddock de Formule 1 et “sourire”, après une sortie acrimonieuse du programme Red Bull.

L’ancien homme de Toro Rosso a remporté 46 départs en Formule 1, faisant ses débuts en Hongrie en 2009 alors qu’il était encore adolescent.

Cependant, sa sortie de la Formule 1 aux côtés de Sébastien Buemi fin 2011 au profit de Daniel Ricciardo et Jean-Eric Vergne, lui a fait ressentir “colère et rejet” envers Red Bull dans son ensemble.

Il a pris sa retraite du sport automobile en 2015 après s’être évanoui lors d’un week-end de Formule E à Moscou, admettant qu’il était tombé amoureux de la course à l’époque – et qu’il pouvait à peine se résoudre à regarder la Formule 1 après sa sortie.

“C’était une époque où je ressentais de la colère et du rejet envers la Formule 1, envers Helmut Marko, envers Red Bull, envers tout ce qui s’était passé”, a déclaré l’Espagnol dans un Q&A avec l’édition espagnole de Motorsport.com, lorsqu’on lui a demandé comment son la retraite du sport automobile est survenue.

“J’ai essayé de travailler en Formule 1 pour Movistar en tant que commentateur, mais dès que nous sommes allés sur la piste, j’étais malade, je n’étais pas content d’être là, ce n’était pas ma place à ce moment-là, après tout j’étais seulement 23 ans. À ce moment-là, je m’accrochais à une grande fortune que j’ai toujours eue : une passion pour la musique.

Opérant sous le pseudonyme de « Squire » en tant que DJ, Alguersuari s’est échappé de la réalité grâce à son amour de la musique de danse – qui a pris du recul au cours de sa carrière de pilote, mais a repris de l’importance après avoir cessé de participer à la compétition en 2015.

Mais il dit qu’il se remet maintenant sur pied et accepte sa sortie du sport automobile, revenant même à la course récemment en revenant au karting.

“Je suis Squire, mais je me sens à nouveau comme Jaime Alguersuari”, a-t-il ajouté. « Je peux à nouveau entrer dans un paddock de Formule 1 et saluer Christian Horner et Marko. Je peux sourire.

«Et j’apprécie l’opportunité de courir à nouveau. Vous n’avez aucune idée à quel point je prends du plaisir à conduire un kart – j’ai rencontré des gens dont je me souviens depuis mon enfance, ils sont toujours locaux et passionnés par leur travail.

Maintenant que le temps est passé, il se sent plus réinitialisé sur le plan personnel, capable de passer à autre chose et de se réconcilier avec ce qui l’a précédé.

« J’ai eu beaucoup de chance d’avoir les opportunités que j’ai eues. J’ai fait beaucoup de courses, je suis arrivé en Formule 1 et j’ai marqué des points », a-t-il déclaré.

« Bien sûr, je n’ai pas eu de chance chez Red Bull ou dans une voiture plus compétitive, mais j’ai commencé à réaliser que j’étais de toute façon privilégié et je dois en être reconnaissant. Mais je ne m’en suis rendu compte qu’au bout d’un moment.

« Il a fallu 10 ans pour clore ce chapitre et je l’ai clos maintenant en décidant de reprendre la piste. Dans le passé, si je voyais quelque chose à la télé sur la Formule 1, je changeais de chaîne. Si la même chose arrivait quand je lisais un journal, je changeais immédiatement de page.

«Aujourd’hui, je peux aller dans la fosse AlphaTauri et embrasser Franz Tost. J’ai commencé à voir le verre à moitié plein. J’ai réalisé à quel point j’avais de la chance.

