Jaime Alguersuari n’est pas fan du patron “inamical” Christian Horner

in

L’ancien pilote Red Bull, Jaime Alguersuari, a révélé qu’il n’avait pas de bons rapports avec le patron de l’équipe Christian Horner, qu’il a trouvé pas “très amical”.

L’Espagnol a déjà évoqué la “colère et le rejet” qu’il a ressentis après avoir été licencié par l’équipe Red Bull et comment il a quitté la Formule 1 avec une “blessure ouverte” qui devait guérir avant d’envisager de reprendre la course.

Mais, dans une autre interview, cette fois avec la publication italienne Gazzetta dello Sport, Alguersuari a également levé le voile sur sa relation de travail avec Horner et le gourou de l’aérodynamique Adrian Newey.

Jaime Alguersuari sur l’impossibilité de regarder la #F1 après avoir perdu son siège : “C’était une époque où je ressentais de la colère et du rejet envers la Formule 1, envers Helmut Marko, envers Red Bull.” Quelque chose nous dit qu’il n’est pas le seul homme à avoir ressenti ça… pic.twitter.com/zCZ67jH5Kq – Planète F1 (@Planet_F1) 12 juin 2021

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de Formule 1

“Il n’y en avait pas”, a déclaré Alguersuari lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblait la relation avec Horner.

« Ni avec lui ni avec Adrian Newey.

« Même sur la piste, Christian n’était pas un gars très sympathique. C’est aussi en partie dû au fait que depuis 2010 nous construisions nos voitures entièrement à Faenza, où j’habitais à l’époque.

« Nous avions un châssis entièrement Made in Italy. Nous ne sommes allés à Milton Keynes que pour nous entraîner sur simulateur.

Alguersuari et son coéquipier Sébastien Buemi n’ont tous deux pas été retenus par Red Bull après la fin de la saison 2011 et ont été remplacés au sein de l’équipe junior Toro Rosso par Daniel Ricciardo et Jean-Eric Vergne.

C’est une décision qui le mystifie encore.

“Je ne comprends toujours pas comment cela s’est passé”, a-t-il ajouté.

« J’avais terminé devant mon coéquipier Sébastien Buemi, j’ai même annulé un contrat avec Lotus à Abu Dhabi pour être le copilote de Kimi Raikkonen. [Romain Grosjean was chosen in the end].

« Les gars de Renault m’ont dit que je devais signer tout de suite ou l’offre aurait disparu, mais j’ai décidé de continuer avec Toro Rosso car il y avait une bonne ambiance autour de moi après les bons résultats de cette saison.

“De plus, depuis le GP du Canada, nous avions résolu le problème d’usure des pneus en course, amenant le STR6 presque toujours dans le top 10.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !