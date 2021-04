Jaime Alguersuari reprend sa carrière de pilote de karting

Après avoir pris sa retraite en 2015, Jaime Alguersuari revient au sport automobile, participant au championnat du monde de karting.

L’Espagnol est devenu le plus jeune pilote de Formule 1 à l’âge de 19 ans et 125 jours lorsqu’il a fait ses débuts pour Toro Rosso au Grand Prix de Hongrie 2009. Il a ensuite passé les deux saisons suivantes avec l’équipe avant d’être abandonné.

Après cela, il a passé deux ans en tant que pilote d’essai pour Pirelli avant de rejoindre l’équipe Virgin Racing pour la première campagne de Formule E en 2014.

À la fin de cette année-là, il a annoncé sa retraite, affirmant qu’il était tombé amoureux du sport.

«J’ai besoin d’un changement», a déclaré le joueur de 25 ans. «J’ai perdu mon amour pour cette petite amie. J’ai 25 ans et j’ai décidé de commencer un nouveau chapitre.

«Ce n’est pas un triste jour. Je me suis amusé à conduire. En ce moment, je ne suis pas fou de course. C’est pourquoi j’ai décidé d’arrêter.

«Aujourd’hui, je n’ai pas ma place dans la course, mais je ne peux pas non plus dire que c’est la fin.»

Après cela, il s’est tourné vers une carrière musicale, devenant DJ sous le nom de scène Squire. Mais comme la pandémie l’a empêché de se produire lors d’événements en direct, il s’est remis au karting.

Il a depuis constaté qu’il l’appréciait énormément et a maintenant pris la décision de poursuivre une carrière dans la catégorie, conduisant dans la division des manettes KZ.

«J’ai testé des karts à pédales et j’ai des sensations que je n’ai pas ressenties depuis très longtemps», a-t-il déclaré. Motorsport.com.

«Quand j’ai commencé la course, je souriais à l’intérieur du casque et c’était juste pour le pur amour.

«Maintenant, quand je suis de retour dans un kart à pédales, j’ai les mêmes sentiments et je me suis dit ‘pourquoi ne devrais-je pas être de retour dans une situation où je suis compétitif et je me sens comme une inspiration dans ma vie?’

«J’ai beaucoup lutté après la F1. Après avoir pris ma retraite, je ne voulais pas entendre un mot de course. Je n’ai regardé aucune course de F1 parce que c’était difficile pour moi d’accepter ce qui s’était passé.

«Mais maintenant que j’ai traversé tout cela, le temps facilite les choses.»

Le fait qu’il s’agisse d’un retour permanent et du début d’une longue carrière de course dépend de ses performances.

“Si je ne suis pas au niveau auquel je m’attends, être dans le top 10 des meilleurs pilotes mondiaux de karting, je ne ferai pas un bon retour”, a-t-il ajouté.

«Je peux sentir que j’ai la vitesse et les sentiments qui m’ont poussé à perfectionner ma conduite. Si je n’ai pas ce sentiment en moi, je n’essaierais même pas du tout.

