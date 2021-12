Jaime Camil avoue qu’il a fait mal que Thalía l’ait tonné

C’est lors d’une interview pour l’émission YouTube Le scorpion au volant que le Mexicain a évoqué certaines de ses romances de jeunesse.

L’une des questions sur sa vie amoureuse était de savoir si elle avait été avec Thalie. « Bien sûr ! Thalía est très jolie, elle est adorée, je l’aime beaucoup. Le net oui c’est à tous ma*@% », a assuré l’acteur.

Quand le chauffeur, The Golden Scorpion, lui a demandé pourquoi il avait rompu avec elle. « Non, je pense que c’était l’inverse », a-t-il reconnu. L’acteur de séries comme Jane The Virgin a également déclaré qu’il était le petit-ami de la chanteuse pendant un « petit » temps. « Nous étions des adolescents. (Nous avons marché) comme un an », a-t-il déclaré.

Jaime Camil dit qu’il a passé un an avec Thalía. (Spécial : © .Images 1193836304 et © .Images 601178518)

En outre, Camille Il a avoué que lorsque leur romance a pris fin, il a été blessé. « Comment pas ? Quand tu as une belle relation et un père et que ça se termine par xoz, bien sûr que ça fait mal… ce sont des cycles de vie qui se terminent ».