Jaime Camil de Schmigadoon! fait allusion à une deuxième saison magique “Douée … par les cieux” ⋆ .

Jaime Camil est un visage familier pour beaucoup, probablement mieux connu pour son interprétation étrange et exceptionnelle de Rogelio De La Vega, le père de Jane, dans Jane the Virgin.

Mais si vous n’avez vu aucun de ses 99 épisodes de cette émission, fermez les yeux et laissez-vous transporter par sa voix, qui apparaît dans des émissions d’animation à la télévision et au cinéma, des Ducktales redémarrés à La vie secrète des animaux de compagnie. .

Actuellement, Camil fait battre les cœurs sur la sensation musicale d’Apple TV+ Schmigadoon ! comme le sensuel, imparfait, mais soudain entiché de Doc Lopez.

En discutant avec Camil via Internet lors d’une récente journée de presse virtuelle, nous lui avons demandé ce qu’il ressentait à l’idée d’avoir un rôle écrit spécifiquement avec lui en tête. (Nous l’avons appris lorsque nous avons interviewé Cinco Paul, le créateur et showrunner de la série.)

« Oh mon dieu, j’ai appris ça plus tard. Sa gentillesse et sa générosité dépassent l’entendement.

“J’ai fait une voix pour The Secret Lives of Pets, et quand nous étions à la première, il se tenait à côté de moi, et il était tout, ‘Salut !’ — il est très gentil — ‘Je t’aime dans Jane the Virgin’ et je me dis ‘Merci beaucoup, incroyable, tu devrais venir sur le plateau.’

« Alors nous sommes devenus amis. Et puis il m’a vu à Chicago, puis il est allé à Mamma Mia, et il connaissait mon histoire de théâtre musical. Il a donc eu la gentillesse de l’écrire pour moi, et je suis plus que reconnaissant.

La relation de Doc Lopez avec Melissa de Cecily Strong est un hommage à celle du capitaine Von Trapp et Maria dans The Sound of Music, qui a le plus d’écho dans leur danse à la Laendler sur la place de la ville.

Camil a-t-il fait référence à la performance de Christopher Plummer en tant que capitaine Von Trapp lors de la préparation du rôle?

“Bien sûr, l’histoire vient de The Sound of Music, évidemment. C’était la seule chose que je savais. En fait, je ne pense pas que Doc Lopez soit autant basé sur lui. Cela ressemble plus à l’histoire derrière Doc Lopez, pas tellement à lui.

« Je n’aime pas regarder des références ou étudier les autres parce que je pense que c’est une façon de bloquer le [creativity] d’où le personnage pourrait aller et ensuite vous pourriez arriver sur le plateau avec une idée préconçue sur la façon de jouer quelqu’un.

“C’est pourquoi nous avons des réalisateurs et de grands showrunners pour vous guider dans la bonne direction.”

Comme Ann Harada l’a mentionné lorsque TV Fanatic s’est entretenu avec elle, la communauté du théâtre musical est assez soudée. Camil a également retrouvé un visage familier à son arrivée à Schmigadoon.

« Dove Cameron a joué ma fille dans Mamma Mia. J’ai joué Sam Carmichael, que nous savons tous être The Dad. Pas les autres. Mais oui, c’était ma fille. Et je pense que c’est ça. Elle était la seule avec qui j’ai travaillé auparavant.

Les protocoles COVID-19 signifiaient que les scènes devaient être filmées avec uniquement des artistes et une équipe essentiels sur le plateau. Camil, étant un grand fan de théâtre musical et un interprète, a trouvé cela terriblement décevant.

« C’était vraiment frustrant parce que j’aime ces humains et ils sont tellement talentueux. Je voulais être présent quand Ariana DeBose a fait l’incroyable numéro musical en classe. Je me dis ‘Je veux être là-bas !’ Je voulais le voir en fan, bien sûr.

« Ou quand NATIONAL TREASURE, Kristen Chenoweth, a tourné en continu ‘Tribulation and Strife’, je voulais être là sur le plateau, n’est-ce pas ? Mais nous ne pouvions pas !

«Mais nous avons respecté les protocoles COVID. Nous avons gardé tout le monde en sécurité, ce qui est le plus important. Mais c’était un peu frustrant sans aucun doute. C’était pour le moins frustrant. »

Une grande partie de la frustration de Camil était à quel point ses camarades étaient ÉTONNANTS. Après tout, non seulement il rencontre Cecily Strong, mais Jane Krakowski arrive sur Schmigadoon ! Saison 1 Épisode 5 à se battre pour son amour.

« Quand j’ai vu le [cast] liste, je me dis : ‘C’est ta liste de souhaits, non ? Comme, c’est votre casting de rêve. Ils disent : “Non, en fait, ils vont tous être attachés à la série.” Je me dis ‘QUOI ?!?’

« Oui, vous savez, certains projets que vous réalisez, certains projets sur lesquels vous travaillez, puis vous avez des projets qui vous sont offerts par le ciel, et c’était Schmigadoon ! »

Camil sentit qu’il était destiné au show business depuis le début, mais il a dû attendre d’être plus âgé pour s’engager sur sa voie.

“[I didn’t start] quand j’étais enfant parce que mon père était un homme d’affaires et qu’il voulait vraiment que je fasse des affaires, alors j’avais très peur de lui dire : ‘Non, je veux être acteur.’

« Ma mère était une chanteuse et peintre brésilienne, donc j’avais le truc artistique à travers le cordon ombilical, ce qui est très difficile à nier, non ?

« J’ai commencé au Mexique, en faisant Westside Story, El Diluvio Que Viene (The Coming Flood). Et puis j’ai fait Hook, et j’ai fait Aladdin, et j’ai fait un tas d’autres pièces au Mexique.

“Ensuite, j’allais faire partie de la distribution originale de The Mambo Kings, mais nous n’avons malheureusement jamais eu l’occasion d’ouvrir à Broadway, puis j’ai fait Chicago et Mamma Mia et Latinologues à Broadway. Être sur scène est ce qui me rend le plus heureux.

Schmigadoon est une ville remplie de personnages archétypaux du théâtre musical. Camil se voyait-il jouer l’un des autres résidents ?

«Je ne sais pas parce que je pense que les Schmigadooniens, nous sommes tous très – c’est la bonne façon de nous désigner d’ailleurs, s’il vous plaît, soyez politiquement correct, merci – je pense que chaque Schmigadoonien est très bien défini.

“Nous vivons tous dans notre propre univers, et je pense qu’il est très bien interprété, pour être honnête. Nous sommes tous parfaits dans chaque rôle.

En ce qui concerne les rôles de rêve, il est moins Schmigadoon ! et plus Fleet Street, semble-t-il.

«Je suis un peu sombre. J’aime Sweeney Todd pour une raison quelconque. Et j’ai toujours voulu faire Sweeney Todd. Je suis un drogué des scripts. J’adore les scripts. Donc si une histoire est bonne, je la ferai.

Avec le Schmigadoon ! finale à l’horizon, Camil est-il prêt à faire ses adieux à ce lieu magique ? Ou y a-t-il une possibilité de retour? Hmmm?

« Ah, avez-vous parlé à Cinco Paul ? Vous devriez. Parce qu’il a de bonnes idées, mais je ne peux pas les développer car il va probablement me tuer, et je ne veux pas mourir, et aussi je veux être dans la saison 2. »

Alors voilà, la saison 2 n’a PAS été exclue, et des plans se forment dans le merveilleux cerveau de Paul. #SQUEE

En attendant le rappel de la saison 1, n’oubliez pas de jeter un œil à notre Schmigadoon ! Critiques et interviews avec Dove Cameron et Aaron Tveit, Cinco Paul et Cecily Strong, le réalisateur Barry Sonnenfeld et Ann Harada.

Modifier Supprimer

Diana Keng est rédacteur pour TV Fanatic. Suivez-la sur Twitter.