Jaime Camil donnera vie à Vicente Fernández dans la biosérie de “El Charro de Huentitán” – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’acteur Jaime Camil sera chargé d’incarner Vicente Fernández dans la série biographique “El Charro de Huentitán”.

Dans un communiqué, Netflix et Caracol Televisión ont annoncé que la production de la série aurait lieu après la signature d’un accord avec la famille Fernández.

«Certainement, une série basée sur la vie de Vicente Fernández doit être soutenue par les meilleurs talents et en ce sens, personne comme Jaime Camil pour donner vie au charro. Nous sommes heureux, satisfaits et sûrs d’avoir pris la meilleure décision et que le charisme et la capacité d’acteur de Jaime sont une garantie totale pour le projet », a déclaré Dago García, vice-président de la production chez Caracol Televisión.

D’autre part, Camil a partagé une photo sur les réseaux sociaux où on le voit caractérisé comme “Don Chente”, montrant le grand travail que réalise la production de la série.

“Jouer Vicente Fernández est, sans aucun doute, le plus grand et le plus important défi qui m’a été présenté dans ma carrière. À mon avis, ‘Chente’ est la plus grande idole mexicaine et le représentant le plus monumental de la musique mexicaine dans le monde. […] Apprendre à connaître sa vie, ses débuts, ses défis et en général le chemin difficile qu’il a dû parcourir pour devenir qui il est, me fait davantage respecter sa ténacité et a généré une très forte empathie et un lien émotionnel avec lui », a déclaré Camil. dans un rapport.

Jaime Camil est un acteur avec une grande carrière au cinéma et à la télévision, il a participé à des productions telles que La Fea Más Bella, Las Tontas no Van al Cielo et Por Ella Soy Eva. De plus, sa voix a donné vie à de multiples projets d’animation, dont Papa Julio dans le film d’animation Coco.

Source : Cependant