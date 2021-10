Jaime Camil donnera vie à Vicente Fernández dans une série biographique – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Jaime Camil a été confirmé comme le visage qui donnera vie à Vicente Fernández dans la prochaine série biographique sur le charro Huentitán.

Caracol Televisión et la plateforme Netflix ont choisi l’acteur mexicain pour l’histoire qui a l’approbation de la famille Fernández et qui suivra la légende de la musique latino-américaine à l’écran.

“Jouer Vicente Fernández est, sans aucun doute, le plus grand et le plus important défi qui m’a été présenté dans ma carrière. À mon avis, Chente est la plus grande idole du Mexique et le représentant le plus monumental de la musique mexicaine au monde », a déclaré Camil dans un communiqué de presse.

“Mettant de côté la grande responsabilité et l’exaltation de l’interpréter de la seule manière qu’il doit être fait, c’est-à-dire: avec un respect profond et capital et une préparation histrionique méticuleuse (biographique, personnelle et surtout émotionnelle), à ​​titre personnel, en interprétant Vicente me cause une charge émotionnelle particulière ».

Selon les informations officielles, c’est depuis 2019 que le projet basé sur la vie de l’interprète de “Por tu maldito amor” a commencé à être cuisiné et ce sera la société colombienne Caracol Televisión et la plateforme Netflix qui se chargeront de produire et distribuer l’histoire au niveau mondial.

Informations sur El Universal