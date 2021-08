Jaime Camil revient à la télévision avec ‘Schmigadoon!’

Schmigadoon ! est une parodie de comédies musicales emblématiques de l’âge d’or et raconte l’histoire d’un couple en voyage de randonnée conçu pour revigorer leur relation, qui découvre une ville magique vivant dans une comédie musicale des années 40. Ils apprendront bientôt qu’ils ne peuvent pas partir tant qu’ils n’ont pas trouvé “l’amour vrai.”

Jaime Camil dans une scène de Schmigadoon ! (Robert Falconer / Apple TV+.)

A propos de son personnage, James Il nous a confié : « C’est un très beau personnage, que mon cher ami Cinco Paul (le créateur de la série) a écrit pour moi et je lui en suis éternellement reconnaissant. Il y a des projets qui vous viennent et que vous faites et il y a des projets qui tombent du ciel. Comme vous le savez, j’aime le théâtre musical, c’est là que je me sens le plus plein et vivant, alors imaginez, un spectacle qui est un théâtre musical est un don de Dieu ».

L’acteur de séries comme Jane la vierge a reconnu qu’il ressemblait au doc ​​López… au moins en quelque chose : « Je suis aussi comme ça. C’est un personnage très mignon et un peu le reflet du personnage de Cecily, qui est très contrôlant en amour. Tous les personnages représentent une version exploitée des défis de notre partenaire principal ».

Épisode 5 de Schmigadoon ! premières le 6 août. (Apple TV+.)

Jaime Camil Il a lancé un appel à tous ceux qui ont une certaine réticence à l’émission car ils pensent qu’il ne s’agit que d’une comédie musicale de plus.

« Vous n’avez pas besoin d’être un accro du théâtre musical. Au contraire, nous nous moquons des comédies musicales d’une manière très respectueuse et nous leur rendons une sorte d’hommage, mais c’est père que nous nous moquons de nous-mêmes, des éléments classiques des comédies musicales et au-delà, le spectacle a plusieurs couches ; tous les personnages aident le couple principal à comprendre où ils doivent travailler davantage, quels sont leurs défis, où ils doivent être meilleurs. Et cela a une profondeur intéressante “