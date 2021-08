Jaime Camil se confie sur la mort inattendue de son père

in

Après sa perte malheureuse, la famille Camil a reçu de nombreuses expressions d’affection. “Il était adoré… Les gens ne voulaient pas de lui, ils l’aimaient”, a déclaré l’acteur de Jane The Virgin. “C’était une personne très chère, il était le meilleur. Vous l’avez connu et [decía] ‘Dis-moi mon oncle’. ‘Hé, mais je viens juste de le rencontrer…’. Dis-moi mon oncle…!’. Ensuite, il était déjà oncle Jaime depuis le début », a-t-il déclaré. “Et la vérité est qu’il y a eu tellement d’expressions d’affection, dans ma vie j’ai reçu tellement de messages, d’e-mails, jamais de ma vie… Mais je veux vous dire que c’était incroyable à quel point les gens l’aimaient, comment nous tout a fait mal à son départ, mais je veux dire aux gens qui l’ont croisé pendant même des minutes ou des jours, c’était une affection tellement sincère pour lui que ça m’a beaucoup touché », a reconnu Jaime.

Jaime Camil et Jaime Camil Garza (Instagram / Jaime Camil)

Il y a des mois, lors de sa participation au programme “Faisy Nights”, Jaime a parlé ouvertement de son père, qu’il a toujours présent et dont il se souvient avec une grande affection.

« Nous avions une très bonne relation, nous nous parlions très souvent. Comme j’habite déjà à Los Angeles et qu’il habitait ici, évidemment la distance n’a pas aidé, mais nous avons essayé de passer autant de temps ensemble, et du temps de qualité », a-t-il déclaré en juin. « Mais tu sais, avec le fait d’être là, occupé, de travailler, la famille, tes enfants, eh bien tu commences à prendre un peu de distance parce que c’est comme ça la vie, ils disent qu’ils les prêtent aux enfants. Mais non, c’était une relation impressionnante, super proche à chaque fois que nous parlions, pleine d’amour, pleine d’affection”, a déclaré l’acteur.