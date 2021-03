J’aime cette entreprise… mais pas leur nouveau FNB

Opportunités.

C’est le mot clé pour aujourd’hui.

Et laissez-moi vous dire… il y en a beaucoup en ce moment.

Dans le nouvel épisode de MoneyLine d’aujourd’hui, je partage de multiples opportunités qui surgissent dans une variété de tendances d’investissement. Ils sont créés par tout, de l’explosion d’un fonds spéculatif de 20 milliards de dollars à la grande réouverture avec l’immunité du troupeau juste au coin de la rue… même à la dernière frontière.

Comme je suppose que vous l’avez entendu, un fonds spéculatif a récemment rencontré des problèmes qui ont conduit à un appel de marge important. La vente forcée a provoqué de nombreux stocks – y compris ViacomCBS (NASDAQ:VIAC), Découverte (NASDAQ:DISQUE), Baidu (NASDAQ:BIDU), VipShop (NYSE:VIPS) et Farfetch (NYSE:FTCH) – pour se faire marteler ces derniers jours.

Je vais partager mes réflexions sur la situation et, plus important encore, discuter des meilleures opportunités à la suite de la vente. Croyez-moi… vous ne voulez pas manquer les graphiques que je dois vous montrer.

Ensuite, parlons des chiffres… en particulier les numéros des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en ce qui concerne Covid-19 et le déploiement du vaccin. Permettez-moi de vous le dire de cette façon – les choses vont bien. Et cela conduira à une reprise économique qui pourrait voir le PIB de cette année afficher une croissance à deux chiffres. L’année prochaine, nous pourrions envisager une croissance de 2 à 3 fois la moyenne aux États-Unis.

Je travaille également d’arrache-pied pour rédiger le numéro de jeudi des opportunités d’investissement. J’ai prévu pendant des mois de discuter de l’espace dans le numéro. Eh bien, quelle coïncidence si aujourd’hui, ARK Invest a lancé un tout nouveau fonds négocié en bourse (ETF) axé sur la dernière frontière – le FNB d’exploration spatiale ARK (CHAUVES-SOURIS:ARKX).

Mais voici le truc. J’adore ARK Invest et le travail qu’ils font. Mais cet ETF est une poubelle. Je décompose les principaux titres du podcast et explique pourquoi il vaut mieux se concentrer sur des actions spécifiques, comme le nouveau portefeuille d’actions lié à l’espace que je suis sur le point de lancer jeudi. Restez à l’écoute pour en savoir plus.

En attendant, assurez-vous de consulter ce dernier épisode de MoneyLine.

