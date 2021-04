J’aime Disney World et les conservateurs dérangés par sa «réveil» ⋆ .

Disney fait partie de ma vie depuis aussi longtemps que je me souvienne, et les choses que j’ai appris en grandissant à travers Disney et ses films font partie intégrante de cette expérience. J’ai tout appris sur la gentillesse, la patience, l’humilité et, surtout, on m’a enseigné l’empathie. Et quand je suis allé à Disney World pour la première fois, je suis allé avec ce message dans mon cœur.

C’est pourquoi je ne suis pas dérangé par les changements adoptés à Disney World que les conservateurs appellent «réveil» ou politiquement correct. Parce qu’ils sont juste amers que leur expérience «immersive» du bon vieux USA, racisme et sexisme compris, soit menacée par les efforts continus de Disney pour avoir de l’empathie pour l’expérience de leurs invités dans son ensemble.

Parce que, croyez-le ou non, ce n’est pas tout à propos de vous, des conservateurs au hasard qui se sentent blessés que les caricatures racistes comme Trader Sam soient parties de Jungle Cruise à Disney World. Pour vous, cela pourrait être une blague et de quoi rire. Mais pour d’autres, quelqu’un comme Trader Sam est un vestige insultant et stéréotypé du passé qui n’a absolument pas sa place en 2021.

Il en va de même pour le tour des Pirates des Caraïbes à Disney World qui vendait des femmes captives et ligotées comme épouses. Disney World se débarrasser de cette partie du trajet n’est pas la société qui cède à la pression politique. Ce sont eux qui se rendent compte qu’ils faisaient la promotion de la traite des êtres humains et de la servitude dans l’un de leurs manèges les plus populaires.

Si vous êtes blessé que votre expérience «immersive» ait été brisée par le nixing de crimes sexuels ou de statues racistes, alors vous devez bien vous regarder et savoir pourquoi vous êtes bouleversé à ce sujet. Il ne s’agit pas de politiquement correct, mais de changements nécessaires pour une meilleure expérience pour tous. Il s’agit d’un monde en mutation et les parcs Disney rattrapent enfin ce que ses films nous apprennent depuis le début.

Et penser que votre expérience «immersive» est brisée est juste la preuve que dans votre monde, la suprématie blanche est «menacée» par l’inclusion et la représentation, alors qu’en réalité, il s’agit d’uniformiser les règles du jeu et de rendre ceux qui ont été victimes de discrimination et les exclus se sentent accueillis par Disney World et tous ses parcs.

Le fait est que la diversité et l’inclusion ne font que rendre l’expérience Disney World meilleure. Parce que c’est la réalité de notre monde et de notre pays. Nous ne sommes pas tous blancs et nous ne sommes pas tous hétéros. Et être inclusif, ou permettre aux membres de la distribution de porter des uniformes inclusifs et d’avoir des coupes de cheveux inclusives, permet une expérience plus dynamique qui accueille tous.

Alors, sortez votre fausse colère d’ici et admettez simplement que vous n’êtes pas prêt pour un Disney World qui embrasse les valeurs d’inclusivité et d’empathie. Vous êtes ici pour passer un bon moment sur le dos de ceux qui se sont moqués ou ont été privés de leurs droits parce que vous avez peur du changement. Désolé, pas désolé, mais le changement est déjà là et vous avez déjà été laissé pour compte.

(image: Walt Disney World Resorts / .)

