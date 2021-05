Jaime Garza meurt: Comment l’acteur mexicain est-il mort?

NowMismo.com L’acteur mexicain Jaime Garza est décédé à 67 ans.

Le monde du divertissement est en deuil, cette fois après l’annonce de la mort de l’acteur mexicain Jaime Garza, à l’âge de 67 ans.

La malheureuse nouvelle du décès du célèbre interprète a été annoncée dans la matinée du vendredi 14 mai par un message sincère sur le compte Twitter officiel de l’Association nationale des interprètes (ANDI).

«@ANDIMexico communique la mort sensible du partenaire interprète Jaime Garza. On se souvient de lui pour son travail dans des productions telles que: «Rosa Salvaje», «Bianca Vidal» et «Pacto de Amor». Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis », a annoncé ANDI sur le réseau social.

@ANDIMexico communique la mort sensible du partenaire interprète Jaime Garza. On se souvient de lui pour son travail dans des productions telles que: “Rosa Salvaje,” Bianca Vidal “et” Pacto de Amor “. À sa famille et à ses amis, nous adressons nos plus sincères condoléances. pic.twitter.com/mJh5CzCve3 – ANDIMEXICO (@ANDIMexico) 14 mai 2021

Selon les informations revues par Milenio, la star est décédée ce vendredi 14 mai à Mexico des suites de complications liées au diabète dont il souffrait depuis quelques années.

Rosita Pelayo, l’ex-femme de Jaime Garza, a annoncé que le célèbre acteur mexicain était décédé dans la tranquillité de son domicile en compagnie de ses proches.

Garza a commencé sa carrière artistique exceptionnelle en tant qu’acteur avec sa participation au spectacle pour enfants “Plaza Sésamo” en 1973.

On se souvient de l’idole du feuilleton pour sa participation à de grands mélodrames tels que “La usurpadora”, “Droplet of love”, “Angel face”, “Wild rose”, “Salomé” et “Vive les enfants!”

Jaime Garza a subi la perte d’une de ses jambes en raison du diabète dont il souffrait

Jouer

Pourquoi la jambe de Jaime Garza a-t-elle été amputée? | La Minute qui a changé mon destin # JaimeGarza explique ce que c’était que de vivre sans sa jambe droite, pourquoi a-t-elle été amputée? Visitez notre site Web: imagentv.com Visitez les réseaux de La minute qui a changé mon destin Facebook: bit.ly/2sRqHwy Twitter: bit.ly/2shZV1S Ou dans nos réseaux d’Imagen Televisión Facebook: bit.ly/2psCu3R Twitter: bit. Ly / 2pxLq4U Visitez les chaînes de Gustavo Adolfo Infante: YouTube: bit.ly/GustavoAdolfoInfanteYT…2019-12-29T05:39:23Z

Dans une interview avec Gustavo Adolfo Infantes en décembre 2019, Jaime Garza a avoué avoir été amputé de la jambe droite en 2014 après avoir présenté des problèmes de circulation dus au diabète dont il souffrait.

L’acteur mexicain a révélé que les problèmes de jambe droite avaient commencé par un accident de la route dont il avait été victime, mais que la situation s’était aggravée après avoir reçu un diagnostic de diabète.

«C’est difficile, je n’ai jamais pensé perdre une jambe. Cependant, cela m’a ouvert les yeux sur beaucoup de choses qu’avant, étant entier, je ne remarquais pas ou ne percevais pas », a admis Garza en évoquant la perte d’un de ses membres.

Quelle a été la dernière participation de Jaime Garza à un mélodrame?

Jaime Garza, considéré comme l’un des acteurs les plus aimés et les plus respectés du peuple mexicain, a dit au revoir à la télévision avec sa participation à la télénovela à succès «El bienamado», produite par Nicandro Díaz et diffusée sur Televisa en 2017.

Tout au long de sa carrière artistique exceptionnelle, Garza a fait partie d’environ vingt-sept telenovelas qui ont battu des records d’audience au Mexique.

L’acteur mexicain a également participé à des unitaires tels que “La rosa de Guadalupe” et “Mujeres, cases de la vida real”.

Des personnes célèbres pleurent la mort de Jaime Garza

De grandes personnalités de l’industrie télévisuelle ont déploré la mort de Jaime Garza avec des messages sincères sur les plateformes numériques.

«RIP mon cher ami et mon éternel professeur de ‘Simply Maria’. Tristesse dans le cœur, bon chemin pour Jaime Garza », a écrit l’actrice mexicaine Victoria Ruffo sur la plateforme Twitter.

“Repose en paix, l’acteur Jaime Garza”, a déclaré le présentateur de télévision mexicain Horacio Villalobos sur Twitter.

«Bonne route, M. Garza. Cela me brise le cœur d’apprendre son départ. Acteur extraordinaire, merci pour le prix », a mentionné l’actrice mexicaine Raquel Garza sur Twitter.

“Repose en paix Jaime Garza”, a déclaré le journaliste et présentateur de télévision mexicain Juan José “Pepillo” Origel sur Twitter.