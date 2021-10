Jaime King et Sennett Devermont se séparent après presque un an de relation

Comme dit le proverbe : toutes les bonnes choses ont une fin.

Jaime King et chef d’entreprise Sennett Devermont ont décidé d’arrêter après environ un an de relation, a confirmé une source à E! Nouvelles. Les deux, qui ont caché leur relation au public lorsqu’ils étaient ensemble, n’ont pas encore commenté publiquement leur rupture. Page Six a été le premier à rapporter la nouvelle.

Alors que Jaime et Sennett fuyaient les projecteurs, ils ont officialisé leur romance sur Instagram en août. À l’époque, l’actrice de White Chicks a posté une jolie photo du fondateur de l’application Mr. Checkpoint enroulant ses bras autour d’elle alors qu’elle lui souriait.

« Je t’aime », a-t-elle sous-titré son message supprimé depuis, à côté d’un emoji en forme de cœur rouge.

En février, une source distincte proche de Jaime avait précédemment déclaré à E! News qu’elle n’était pas dans une relation « à long terme » avec qui que ce soit, mais a noté qu’elle avait commencé à voir Sennett « il y a quatre mois ».