Jaime, l’ancien croupier galicien qui demande qu’on ne joue pas aux jeux de hasard : « Vous perdrez toujours »

Que les maisons de jeu qui sont apparues comme des champignons dans les quartiers populaires soient comparées aux points de vente de drogue qui ont proliféré dans les quartiers de notre pays dans les années 80 pour finir les générations n’est pas un hasard. Sans surprise, le ministère de la Santé a confirmé le nombre alarmant de jeunes accros aux jeux d’argent en ligne à travers un rapport qui doit nous faire réfléchir et prendre des décisions.

La Délégation gouvernementale au Plan national antidrogue a publié la troisième édition du Rapport sur les addictions comportementales, les jeux d’argent, l’utilisation de jeux vidéo et l’utilisation compulsive d’Internet. Le document précise qu’entre 2019 et 2020, 64,2 % de la population âgée de 15 à 64 ans a joué avec de l’argent au cours de la dernière année en personne, en ligne ou les deux, et montre qu’il s’agit d’une activité « largement répandue dans notre société ». Les jeux d’argent en ligne sont en augmentation par rapport aux années précédentes, diminuant l’âge des joueurs de manière inquiétante.

Les paris sportifs prédominent 58,8% chez les hommes et les jeux de loterie chez les femmes, 45,5%. Le montant maximum joué en une seule journée parmi la majorité varie entre 6 et 30 euros. En ce qui concerne les jeux d’argent en face à face, 77,1 % de la population âgée de 55 à 64 ans avoue avoir joué, principalement à la loterie et aux cagnottes dans le secteur masculin, et au bingo dans le secteur féminin.

La banque gagne toujours

Avec ces chiffres en tête, des fils comme celui que vous avez arrosé sont clairement nécessaires Jaime, un ancien marchand galicien qui a voulu raconter son expériencevia le réseau social, dans le but de démêler les stratégies de jeu et de faire prendre conscience que la banque, comme on dit, finit toujours par gagner. Son argumentation a commencé par la réponse qu’il avait donnée à un de ses collègues qui jouait à la roulette en ligne depuis des mois :

Comme vous le savez, j’ai été concessionnaire pendant environ 5 ans. Dans ce travail, j’ai beaucoup appris sur le comportement et les misères humaines et cela m’a beaucoup servi dans ma vie de tous les jours.

Il y a quelques mois, un collègue s’est lancé dans la roulette en ligne et a commencé à me poser des questions. De toute évidence, il savait ce qui allait arriver : – Jaime Primero Cheval fou invincible. (@JaimePrimeroR) 25 novembre 2021

De là, Jaime raconte ce qui lui est arrivé, en commençant par lui dire que « il ne prendra pas goût à cette merde » et que les méthodes qu’on croit connaître ne sont pas ce qu’elles paraissent :

La première chose que je lui ai dit, c’était de ne pas entrer dans cette merde. « J’ai une méthode que je lis sur Internet. » J’ai paniqué vivant, j’ai décrit trois ou quatre méthodes standard, et à la fin, cela doublait en lots simples. Je savais qu’il ne me prendrait pas au sérieux, même si je lui ai dit que – Jaime Primero Cheval fou invincible. (@JaimePrimeroR) 25 novembre 2021

J’ai vu la vraie folie perdue avec cette « méthode ».

« Pensez que s’il y avait une méthode infaillible, il n’y aurait pas de casinos, oh. » Je devais lui dire cette phrase, même si je savais qu’il ne m’écouterait pas. Je lui ai expliqué comment tout fonctionne si bien que la roulette n’a même pas besoin d’être truquée. – Jaime Primero Cheval fou invincible. (@JaimePrimeroR) 25 novembre 2021

(Même ainsi, les virtuels sont sûrement programmés, bien que la loi du jeu l’interdise, attention. Et pas pour vous piller, mais pour vous accrocher très fort).

Il savait aussi ce qui allait suivre, la vantardise. « Regardez, avec cette méthode je mets 20€ et je gagne 80. Il faut que je monte jusqu’à 150€ ». – Jaime Primero Cheval fou invincible. (@JaimePrimeroR) 25 novembre 2021

« Voyons, dis-je, est-ce que tu gagnes ? As-tu l’argent dans ta poche ou sur la plateforme de jeu ? De toute évidence, il ne gagnait pas, son argent était dans l’application. J’avais prédit que j’applaudirais progressivement, à moyen/long terme, car c’est en cela que consistent ces « méthodes ». Les entreprises – Jaime Primero Cheval fou invincible. (@JaimePrimeroR) 25 novembre 2021

ils le savent et essaient de l’utiliser à leur avantage : agrandir le temps de jeu de l’utilisateur pour raccourcir les délais et « frapper la balle » plus rapidement et obtenir plus de personnes pour compenser.

Ce que cette séquence positive fait, c’est vous accrocher et, quand le négatif vient, vous pensez « bah, avec combien il est facile de – Jaime Primero Cheval fou invincible. (@JaimePrimeroR) 25 novembre 2021

C’est gagnant, je vais vite récupérer. » Donc tu continues toujours à parier, en mettant plus d’argent presque sans s’en rendre compte.

Mon collègue a déjà perdu quelques centaines d’euros et, au début, il a dit que lorsque les 20 € seraient passés, il les quitterait. C’est pas grand chose depuis plusieurs mois, j’ai beaucoup vu des choses – Jaime Primero Cheval fou invincible. (@JaimePrimeroR) 25 novembre 2021

pire. J’ai prédit tout ce qui allait lui arriver et je pense que c’est une mouche, car il ne se montre pas ou ne joue pas aussi longtemps qu’avant.

Voici mes conseils au cas où vous souhaiteriez tenter votre chance :

1-Ne le faites pas. Jamais. Pas même une machine à sous. Ce n’est pas du loisir, semble-t-il, mais ce n’est pas le cas. Vous allez perdre de l’argent – Jaime Primero Cheval fou invincible. (@JaimePrimeroR) 25 novembre 2021

pour toujours. Les quelques casinos qui ferment le font pour ouvrir des salles de jeux et élargir leur base de joueurs, non pas parce qu’ils font faillite.

2-Si vous m’ignorez, fixez une limite maximale à dépenser par mois. Gardez-le petit, maximum 50 €. Soit honnête avec toi. Si tu as besoin de surmonter ça – Jaime Primero Cheval fou invincible. (@JaimePrimeroR) 25 novembre 2021

Limite infranchissable, vous avez un problème. Affrontez-le, obtenez de l’aide et essayez de sortir du jeu.

Feyman a rencontré une personne qui était un gagnant dans les casinos. Il se consacrait à la recherche de joueurs inclinés et à parier contre eux, en faveur de la banque. C’est le seul moyen de gagner : se plonger dans – Jaime Primero Cheval fou invincible. (@JaimePrimeroR) 25 novembre 2021

la misère d’un joueur.

D’ailleurs, les casinos sont très bons pour l’État : c’est une machine notoire de blanchiment d’argent. Je parle de centaines de milliers d’euros dans un petit casino tous les soirs, devises comprises.

Ne jouez pas, vous perdrez TOUJOURS. – Jaime Primero Cheval fou invincible. (@JaimePrimeroR) 25 novembre 2021

En plus de son récit exhaustif, Jaime a également publié divers avertissements supplémentaires basés sur votre expérience:

Avis. J’ai vu des choses aussi formidables que six zéros consécutifs sur la même roulette, ne pas toucher le numéro 13 deux nuits de suite (lancer environ 300 balles par nuit), ou ne pas toucher une certaine zone toute la nuit. Le hasard est toujours un flipe et favorise généralement la banque. – Jaime Primero Cheval fou invincible. (@JaimePrimeroR) 25 novembre 2021

Large : Le blanchiment dans les casinos est interdit et ils nous donnent même un petit livre pour s’assurer que ce n’est pas fait. Evidemment, c’est la posture : ça blanchit beaucoup.

Il y a plus de gens qui gagnent dans les casinos : des prêteurs illégaux (ils les appellent aussi des rats). Ils jouent à peine, ils regardent juste, je sais – Jaime Primero Cheval fou invincible. (@JaimePrimeroR) 25 novembre 2021

Ils se font des amis à vous, ils vous remontent le moral, ils sont drôles, ils vous conseillent et, quand ils ont votre confiance et que vous êtes abattu, ils vous laissent de l’argent pour « récupérer ». Tu ne récupères pas, tu t’enfonces plus profondément dans le puits. Vous ne voulez pas être là, je vous assure. – Jaime Primero Cheval fou invincible. (@JaimePrimeroR) 25 novembre 2021

« Hé, Jaime, mais il y a une famille de Cadix, dont ils ont fait un film, qui a été aligné jusqu’à ce qu’ils soient expulsés des casinos en Europe et aux États-Unis. »

Hum, erreur. Ils se sont interdits de plusieurs casinos en Espagne parce qu’ils applaudissaient des pâtes de douleur. Dans le reste du monde – Jaime Primero Cheval fou invincible. (@JaimePrimeroR) 25 novembre 2021

ils ne les connaissent pas. Croyez-moi, j’ai rencontré des croupiers qui jouaient pour eux. Eux et les casinos s’intéressent à cette histoire : ils vendent des livres et des méthodes et le Casino a plus de dupes.

Jamais, jamais, créer un joueur. Jamais. – Jaime Primero Cheval fou invincible. (@JaimePrimeroR) 25 novembre 2021

En raison de la grande diffusion que son fil a eue, Jaime a répondu aux doutes que de nombreux tweeters ont soulevés à propos de la roulette ou du black jack, pour finir par déclarer que tout truc « ça ne marche pas, sérieusement. Ne lisez pas les méthodes sur Internet. Tous les joueurs sans exception applaudissent la pâte. Si vous ne me croyez pas, demandez à d’autres revendeurs « .

Le rapport du ministère ajoute également que « les individus qui montrent un possible jeu problématique ont une fréquence de jeu plus élevée et une dépense d’argent plus élevée en une seule journée », en plus d’être observé « qu’ils ont une prévalence plus élevée de comportements à risque ». comme la consommation d’alcool et de drogues. Ça existe un téléphone gratuit coordonné par les entités qui prennent en charge les personnes dépendantes du jeu, soit 900 533 025.

