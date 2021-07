J’aime le football divertissant et expansif, mais j’aime encore plus gagner. – Vital Football

Ainsi, l’Angleterre a pris un départ victorieux aux Championnats d’Europe 2020 (tenus en 2021 à cause de Covid!), Mais malgré une équipe croate relativement forte, certains fans ne semblaient toujours pas impressionnés à cause de ce qu’ils percevaient comme relativement ligne de départ ennuyeuse.

Un commentaire que j’ai lu sur l’un des forums Vital était qu’il s’agit d’une industrie du divertissement. Eh bien, oui, en quelque sorte. Mais pas pour les managers, pour eux, c’est une industrie de résultats, et si Gareth Southgate n’avait pas réussi à faire démarrer son équipe hier, il aurait dû faire face à la colère des fans et des experts.

Et c’est là que réside la vérité, j’aime divertir le football expansif, mais j’aime gagner plus !

Vous pouvez voir quelle chance a l’Angleterre dans le tournoi sur kelbet.de avec toutes les autres cotes. Par exemple, la Hollande et l’Italie ont tous deux connu des débuts brillants, mais avec l’Angleterre, c’était une performance digne d’un ouvrier et pour certains, cela semble ne pas être assez bon. Au fur et à mesure que le tournoi se développe, je pense que la star de Villa Jack Grealish prendra tout son sens, mais comme il l’a dit lui-même lors d’une conférence de presse en Angleterre, alors que certains joueurs revenaient des finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, il revenait de blessure .

Est-il un grand joueur ? Oui, clairement. Devrait-il jouer chaque minute, de chaque match, compte tenu de ses problèmes de blessure au tibia ? Pour moi, clairement non. Foden et Sterling ne nous ont pas déçus hier, rien n’a été éblouissant mais les phases de poules sont plus axées sur les résultats qu’éblouissants, n’est-ce pas ? Et surtout avec l’Angleterre, c’était la première victoire en match d’ouverture dont je me souvienne depuis longtemps.

Jack? Amenez-le quand nous avons terminé les phases de groupes et laissez-le ajouter ce petit plus de magie. Southgate lui-même a déclaré après le match qu’il lui restait des options et que deux des options offensives n’avaient pas été utilisées, mais toutes les options seront nécessaires au cours du tournoi.

Je pense que certains fans attendent juste que nous échouions. J’ai des attentes moyennes car je pense que ce manager est ennuyeux, MAIS j’attends que nous réussissions, que ce succès inclue ou non l’utilisation de certains de mes joueurs préférés, ce n’est ni ici ni là vraiment.

Alan Shearer a déclaré avant le match, lors de son examen de la BBC, que l’équipe que Southgate mettait en place n’aurait pas été l’équipe qu’il aurait choisie, mais que tout ce qui comptait était le résultat. Et le résultat est allé dans notre sens. Travail accompli.

Fait intéressant, Jose Mourinho a été très impressionné par l’Angleterre et pense que nous avons le cri de gagner le tournoi. C’est un autre souvent accusé de ne pas divertir, mais on ne peut pas l’accuser de ne pas avoir un bon palmarès, n’est-ce pas ?

Il a déclaré sur TalkSPORT “Le résultat est plus que mérité. Tout était sous contrôle et cela signifie beaucoup, surtout pour le premier match, où les gens ont tendance à se tourner vers les résultats précédents en Euros et en Coupes du monde.

Il a ajouté : « Ils étaient pragmatiques, ils étaient objectifs, gardant le contrôle total de la situation. J’étais positif avant le début de la compétition et après cette victoire, je suis encore plus confiant dans l’équipe.

Alors voilà, nous ne sommes peut-être pas les animateurs, mais si nous gagnons, peut-être que nous pourrons l’accepter et pour ceux qui veulent du divertissement, allez voir le nouveau film de James Bond !!!

Image de : www.unsplash.com