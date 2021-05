“J’aime le parcours du Giro 2021”

05/05/2021

Activé à 16 h 35 CEST

.

Le cycliste colombien Egan bernal (Ineos), vainqueur du Tour de France 2019, se présentera “excité” et comme l’un des grands favoris du Giro d’Italia qui débute ce samedi à Turin. L’état de son dos pose la question sur le couloir de Zipaquirá.

“Je suis impatient. C’est mon premier Giro et c’est beaucoup d’excitation. J’ai hâte. Je pense que mon dos s’améliore. Après le Tirreno-Adriatico, j’ai pu bien m’entraîner en altitude en Colombie et j’espère être en bonne forme depuis le début du Giro. Je sens toujours quelque chose dans mon dos, mais les choses se sont améliorées. J’espère qu’il pourra tenir le coup dans le Giro », dit-il. Bernal à La Gazzetta dello Sport.

BernalLe joueur de 24 ans sera l’un des prétendants au maillot rose, mais ses options dépendront de l’état de son dos.

“Tout dépendra de la réaction de mon dos. Si tout se passe bien, je me concentrerai sur le classement général et la bataille pour le maillot rose. Nous le verrons jour après jour car je n’ai pas couru depuis deux mois.” Il est inutile de faire de fausses promesses », dit-il.

Bernal a eu un bon début de saison, avec la troisième place du Tour de Provence et de Strade Bianche et la quatrième du Tirreno-Adriatico.

“J’aime le tracé du Giro, il est équilibré, mais la montagne fera une course difficile. Certaines étapes comme celle de Toscane seront très importantes. Les plus fortes gagneront. Le Zoncolan et l’étape reine de Cortina feront grand. différences. Il y a beaucoup de candidats et je n’aime pas donner de noms. Je veux juste commencer la course. “

La formation de l’équipe Ineos Grenadiers sera composée de Egan Bernal, Pavel Sivakov, Filippo Ganna, Jonathan Castroviejo, Jhonatan Narváez, Salvatore Puccio, Gianni Moscon Oui Daniel Martinez.