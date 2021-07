“J’aime les peaux rouges, tante Jemima, oncle Ben…” ⋆ .

Nous avons à peine besoin de signaler le fait que, bien que les entreprises américaines prennent des mesures pour lutter contre le racisme latent persistant dans les produits et les noms traditionnels, la population américaine est plus raciste que jamais. En fait, en ce qui concerne 40% des Américains, ils sont attachés à leur parti politique car il est de plus en plus acceptable, voire attendu, de porter fièrement leur racisme comme insigne.

Trump a déjà pesé aujourd’hui avec son «dégoût» que les Indiens de Cleveland aient changé leur nom en Cleveland Guardians. C’est un peu étrange dans la mesure où le parti « pro-capitalisme » et « anti-socialisme » refuse de soutenir le capitalisme de libre marché. Personne n’a « forcé » les « Peaux-Rouges » de Washington ou les Indiens de Cleveland à changer de nom, en effet, les deux ont conservé leur nom bien plus longtemps que prévu. Et pourtant, les deux corporations libres ont changé de nom parce qu’elles pensaient que c’était le meilleur.

Liberté.

Mais les MAGA n’aiment pas ce genre de liberté, car ils sont sûrs qu’elle est enracinée dans la tentative de plaire à la gauche en Amérique. Ils ne peuvent pas concevoir qu’il s’agisse simplement d’une tentative de plaire aux Américains tout en mettant fin à leur embarras public. Non, ce n’est pas possible.

La sénatrice de l’État de l’Arizona, Wendy, veut que nous sachions qu’elle est fière de sa culture blanche et de sa capacité à dicter aux minorités comment elles s’appelleront et à les niquer si ces minorités ne l’aiment pas. Elle est blanche et fière de l’être. Si vous n’êtes pas fier d’appeler les gens Peaux-Rouges, si vous aimez Robert E. Lee et tante Jemima, eh bien, vous êtes un traître à l’Amérique. De toute évidence, le monde MAGA ne considère que les Américains blancs comme la culture américaine et si vous n’êtes pas d’accord, vous trahissez votre pays. (Et ce n’est que « votre » pays si vous êtes blanc) :

La sénatrice de l’État d’AZ a déclaré que le racisme était sa culture. Je le crois. pic.twitter.com/c70yoiv2NR – Annette Locke (@ablocke7) 23 juillet 2021

Attends attends. Des traîtres, qui détestent l’Amérique ? Elle doit dire que les vrais Américains sont Lilly White, défendent l’esclavage et soutiennent le génocide contre les Amérindiens. En d’autres termes, défendez la « culture blanche » parce que c’est la seule culture américaine.

Elle est fière de son racisme et, malheureusement, cela cimente sa crédibilité dans le parti républicain de nos jours. C’est absolument dégoûtant.

