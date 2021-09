J’aime les services de streaming proposant de nouvelles sorties au box-office 10z viral

Récemment, j’ai regardé une vidéo de Black Nerd Comedy sur The Suicide Squad. Dans la vidéo, il mentionne qu’il a regardé le film deux fois, une fois au cinéma (avant la sortie du film, projection de presse huzzah) et une autre fois à la maison.

J’évoque cette vidéo en particulier non pas à cause de la critique, mais à cause de ce qu’il dit à propos de son expérience de visionnage de films. Bien qu’il ait apprécié The Suicide Squad, il dit qu’il l’a plus apprécié la deuxième fois pour une raison qui m’est extrêmement liée.

Regarder le film à la maison signifiait qu’il n’avait aucune inquiétude à l’idée d’aller au cinéma en ce moment.

“J’aime bien sûr l’expérience du cinéma, j’adore pouvoir m’asseoir au cinéma quand je me sens à l’aise, mais je dirai que j’ai vraiment aimé ce film plus en le regardant la deuxième fois à la maison. Je pense que c’est parce que j’ai de l’anxiété au cinéma maintenant. Est-ce que cela arrive à quelqu’un d’autre? Il y a quelque chose dans le fait que j’aille au théâtre maintenant où j’ai l’impression que c’est plus de pression qu’avant, parce que maintenant je me dis : « Comment va être le théâtre ? Est-ce que ça va être propre ? Combien de personnes vont s’asseoir à côté de moi ? Est-ce que tout le monde va suivre les règles ?’ Je pense que l’anxiété me porte à ne pas pouvoir être complètement immergé dans le film comme je le faisais auparavant.

Cette.

Tout ça.

Depuis le début de la pandémie, j’ai regardé deux films au cinéma : Free Guy et Shang-Chi. J’ai vu Free Guy lors d’une projection de presse avec une douzaine de personnes (moi-même, ma femme et l’attaché de presse inclus). Le théâtre était si vide que nous avions tous pratiquement une rangée entière de sièges pour nous seuls, ce qui diminuait considérablement toute anxiété que j’avais d’être dans cet espace.

La même chose s’est produite avec Shang-Chi, que j’ai vu avec un petit groupe d’amis, mais ces amis avaient en fait loué le théâtre, nous avions donc l’espace pour nous seuls.

Mes deux expériences cinématographiques ont eu le moins de personnes présentes, ce qui signifie que beaucoup de mes inquiétudes ont été atténuées.

En dehors de ça ? Chaque nouvelle version que j’ai regardée a été diffusée en streaming.

Mettre des films en streaming a du sens pour moi en ce moment, et, comme, puis-je être vraiment honnête avec vous ? Cela ne me dérangerait pas terriblement d’avoir des médias plus accessibles comme celui-ci à partir de maintenant.

Ceci fait-il de moi une mauvaise personne?

Je sais que cela semble être une question idiote, mais la réponse que certaines personnes ont eue au streaming numérique de nouvelles versions a été… pas géniale.

Patty Jenkins dit “tous les films que les services de streaming diffusent, je suis désolé, ils ressemblent à de faux films pour moi.” « Je n’entends pas parler d’eux, je ne lis pas à leur sujet. Cela ne fonctionne pas comme un modèle pour établir une grandeur légendaire. (via : https://t.co/FdqcVhOJ47) pic.twitter.com/3kwi6hpCHc – DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 2 septembre 2021

Les réalisateurs continuent de faire des interviews où ils nous disent que la seule vraie façon de vivre un film est au cinéma, allant jusqu’à critiquer la décision de faire du streaming une option. Nous continuons également à recevoir des rapports sur les mauvais chiffres au box-office pour les films.

Je me sens pour l’industrie. Personne ne s’attendait à ce que quelque chose d’aussi dévastateur que COVID se produise.

Mais voici la chose.

Nous sommes toujours aux prises avec COVID, donc toutes ces interviews et reportages sur l’industrie cinématographique en difficulté me laissent simplement le sentiment de « Ouais. Pas de merde. Nous essayons tous de donner un sens aux choses en ce moment, et c’est un peu bizarre que vous essayiez de me faire me sentir mal à ce sujet.

Ce qui me dérange vraiment, c’est qu’il y a eu quelque chose d’aussi catastrophique que COVID il y a 20 ans, voire 10 ans, l’industrie du cinéma serait probablement morte à l’arrivée. Dans l’état actuel des choses, cependant, il existe un moyen de s’assurer que les gens peuvent toujours regarder des films. Est-ce la même chose que d’aller au théâtre le soir de l’ouverture avec du pop-corn et un grand verre (peut-être même de l’alcool si vous avez l’un des théâtres les plus chics) ?

Non, bien sûr que non, mais c’est quelque chose.

Les films en streaming doivent être considérés comme une solution à un problème persistant auquel nous sommes toujours confrontés, en particulier avec des films comme The Suicide Squad, qui a été publié alors que les gens rapportaient la variante Delta.

De plus en plus de téléspectateurs se tournent vers le streaming. Deadline a rapporté avec The Suicide Squad que près de 3 millions de personnes se sont connectées lors de son week-end d’ouverture (2,8 millions de téléspectateurs américains, selon une société d’analyse appelée Samba TV). Cela a fait de The Suicide Squad le deuxième film le plus diffusé lors d’un week-end d’ouverture pour HBO Max (le premier est Mortal Kombat qui a touché 3,8 millions de téléspectateurs américains).

Cela devrait compter pour quelque chose.

Je comprends que les réalisateurs soient contrariés que leur création ne puisse pas être vue comme ils l’avaient prévu, mais le fait de devoir constamment la voir au théâtre n’est pas la prise de vue qu’ils semblent penser que c’est. Je ne suis pas tellement en colère contre les gens qui se tournent vers une option plus sûre et plus accessible pour regarder le travail de quelqu’un. Il y a beaucoup de gens dont le mode de vie a légitimement pris fin à cause de COVID qui, j’en suis sûr, auraient adoré avoir une alternative qui aurait pu porter une sorte de fruit.

Chaque fois qu’un réalisateur raconte que son travail est un échec parce que « les gens ne vont pas au cinéma ces jours-ci », je suis encore plus frustré. Il devrait être évident pourquoi les gens ne vont pas au cinéma « de nos jours ». Des films sortent parallèlement à des informations faisant état d’une augmentation du nombre de COVID et de nouvelles variantes. Tous les États ne disposent pas de mandats obligatoires. Soyons réalistes, on n’applique pas partout les mandats en place, et honnêtement, les employés ne sont pas assez payés pour faire face à la façon dont certaines personnes obtiennent de leur poche de se faire demander de respecter les lignes directrices.

Pouvoir regarder un film sans se soucier de savoir si quelqu’un est vacciné ou non permet une meilleure expérience de visionnage. Honnêtement, le fait de pouvoir regarder un film à mon rythme m’a permis de regarder des films plus que jamais auparavant.

Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose.

Nous pouvons toujours regarder des films grâce au streaming, et personne ne devrait se sentir mal à ce sujet, au cas où vous vous demanderiez où je me penchais par rapport à cette question que j’ai posée dans mon titre.

(Image : Kohei Horikoshi, Yoko Akiyama/SHUEISHA Inc. et HBO Max)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers n’importe qui, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]