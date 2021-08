Jaime Lozano reconnaît que l’équipe nationale mexicaine n’est pas au courant de la médaille de bronze

Après avoir terminé la finale du tournoi de football masculin, L’équipe nationale mexicaine a pu monter sur le podium pour accrocher la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le stratège Jaime Lozano n’a pas caché son bonheur lors de la cérémonie, il a également admis qu’à l’intérieur du Tricolor ils n’ont pas dimensionné l’exploit qu’ils ont eu.

“Je pense qu’au moment où ils ont reçu leur médaille, au moment où ils arrivent au Mexique et voient ce que les gens leur disent tous les jours, je pense que là-bas on aura plus conscience de tout ce qu’on vit, que ça aurait été encore plus beau avec les gens“, a-t-il commenté dans une interview pour TUDN.

Également ‘Jimmy«Il a reconnu qu’il se sentait plus calme sachant qu’il n’y avait plus de matchs à venir. “Vous vous réveillez et ne voyez pas l’ordinateur directement ou ne devez pas analyser un rival ou vos propres jeux ou vous demander qui peut jouer, je pense que cela vous donne un peu plus de tranquillité pour penser à d’autres choses”, a-t-il expliqué.

Enfin, l’ancien joueur des Pumas s’est montré sincère et a clairement indiqué qu’il souhaitait poursuivre sa carrière sur le vieux continent. “J’adorerais réaliser en Europe sans aucun doute, je pense qu’il faut y aller étape par étape, surmonter les défis, les obstacles, grandir, mais l’un de mes objectifs que j’ai très clair dans ma carrière d’entraîneur », a-t-il conclu.