“J’aime me cacher”: Vicentico présente Le puits lumineux – El Sol de México

Au milieu des années 1980, un jeune homme du nom de Gabriel Julio Fernández Capello faisait des allers-retours entre les tribunaux de Buenos Aires avec d’énormes piles de papiers dans les bras. Il s’agissait des cas de centaines de prisonniers qui attendaient une condamnation – juste ou injuste – pour les crimes les plus commis en Argentine à cette époque, qui commençait à peine à goûter aux miels de la démocratie.

La plus grande peur de Gabi – comme ses amis l’appelaient affectueusement – était d’être distraite et de ne pas remettre le dossier de quelqu’un qui était en fait innocent en temps opportun, une décision assez courante dans la justice latino-américaine.

« Ils m’ont donné un livre avec l’ensemble du procès et, si j’allais me promener et que je ne le rendais pas, la personne ne sortirait pas de prison. La justice dépend de choses très aléatoires. C’est énorme. Y avoir travaillé m’a fait penser : Mon Dieu, j’espère ne jamais me faire prendre ! », déclare dans une interview cet adolescent plus connu aujourd’hui sous le nom de Vicentico, l’homme qui seul ou avec Los Fabulosos Cadillacs imprime le cachet de l’Amérique latine sur tout. fait du.

S’il y a bien un groupe qui a marqué la vie de Vicentico, c’est bien The Clash. J’ai combattu la loi et la loi a gagné, chantait Joe Strummer en colère aux oreilles de millions de jeunes déterminés à transgresser l’autorité. Vicentico, d’une certaine manière, a également combattu la loi. Et a gagné. Son travail d’assistant du juge et des procureurs a été de courte durée : quatre mois. Il a rapidement trouvé un moyen de passer de la mauvaise bureaucratie à la Cadillac rebelle.

“C’était ridicule de travailler là-bas… J’étais juste jeune et j’avais besoin d’argent”, se souvient-il. « J’ai dû payer le loyer du studio pour répéter.

Son amour pour The Clash n’est peut-être pas plus grand que son amour pour San Lorenzo de Almagro, le club toujours dissident des dictatures imposées par Boca Juniors et River Plate. Voici Vicentico : un homme en marge de l’hégémonisme. Un monstre. Juste comme ça, FREAK, s’appelle la chanson avec laquelle il ouvre son dernier album, El pozo bright, dans lequel il explore des sons plus avant-gardistes, devenant une sorte de crooner techno aux racines latino-américaines.

« J’ai enregistré l’album avant la pandémie, entre des enregistrements qui se faisaient par intermittence entre New York et Buenos Aires. Ce sont des milieux opposés. Quand ici à Buenos Aires c’était l’été, chaud, rouge et plein de couleurs, le lendemain nous étions là avec de la neige à 20 degrés en dessous de zéro. Cela a fait que l’album a des climats différents. Je me suis donné l’opportunité de vivre différentes expériences en l’enregistrant », partage Vicentico.

Enregistrer un album avec tout le calme du monde sur un label aussi commercial que Sony Music n’est pas très courant en ces temps où les chansons sont fabriquées en série, avec des formules préconçues qui obéissent peu ou rien à la créativité artistique. Son nouvel album a été réalisé en près d’un an et demi et le label a dû attendre que toute la pandémie soit passée avant de le rendre public. Une situation totalement aberrante dans l’industrie…

Ce n’est pas la première fois que Vicentico se sent hors jeu de sa vie. “Mais cela ne m’a jamais dérangé, au contraire : je me suis toujours senti à l’aise avec qui je suis et ce que je veux faire”, dit-il. « C’est un peu flippant (de faire un album avec soin). Le grand public fait maintenant des chansons rapides. Je ne m’en plains pas ou n’aime pas ça, mais c’est autre chose de faire un album entier avec l’intention que quelqu’un l’écoute calmement. Le courant dominant s’est transformé en quelques enfants dans la vingtaine qui tout ce qu’ils veulent, c’est avoir des points de vue et compter leurs points de vue par millions. Pas mal, mais je suis sur une autre voie. L’avant-garde, maintenant, c’est de faire des disques. Et j’aime me cacher pour faire des disques ».

Avec son sweat-shirt San Lorenzo bien enfilé, dont il se vante dans cette session Zoom comme s’il s’agissait d’une confession passionnée, Vicentico laisse entendre qu’il manquait à sa vie un nouvel album après plus de sept ans sans en enregistrer un. Il ne nie pas du tout Los Fabulosos Cadillac, mais lorsqu’on lui demande ce qu’il préfère, si la Cadillac jeunesse ou la Vicentico Maturité, il opte sans hésiter pour cette dernière.

Il n’hésite pas non plus lorsqu’il déclare son allégeance aux Beatles plutôt qu’aux Rolling Stones. Pas même lorsqu’il assure préférer le romantisme de Carlos Gardel à l’avant-garde d’Astor Piazolla. Là où les choses se corsent, c’est lorsqu’il faut choisir entre le tango et le boléro : « Euh, comme c’est difficile !… Je n’y arrive pas : les deux.

Il sourit à nouveau en se remémorant son travail au tribunal correctionnel et pénal, où il s’est rendu compte à quel point l’administration de la justice est « corrompue » en Argentine. Il y a longtemps, dans une interview avec un média local, il a déclaré que son incrédulité envers tout système venait du fait qu’il travaillait au tribunal et qu’il avait vu comment la cocaïne était vendue là-bas. Une histoire dont il préfère aujourd’hui ne pas parler, mais qu’il ne nie pas non plus.

“Oui, c’est vrai… ce qui se passe, c’est que ce sont des déclarations un peu exagérées. C’était un peu comme ça, mais pourquoi s’impliquer là-dedans ?”