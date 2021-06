in

15/06/2021 à 19:57 CEST

Le légendaire ailier italien Roberto Donadoni, vainqueur de trois Ligue des champions avec l’AC Milan, a accordé une interview pour le Diario Olé dans laquelle il a comparé certains des grands joueurs de l’histoire, à la fois dans le passé et dans le présent. Donadoni a parlé de Maradona, Messi et Cristiano Ronaldo.

Pour ouvrir l’interview, l’ancien milanais a affronté l’un des plus grands débats du football argentin : Diego Armando Maradona ou Leo Messi ? Un débat dans lequel il n’a pas voulu entrer. “J’aime Messi et j’aime Maradona. Je n’aime pas faire de comparaisons entre les deuxTout comme je n’aime pas faire de comparaisons entre Maradona et Pelé.”

Cependant, Donadoni a estimé que la comparaison entre Messi et Cristiano Ronaldo était justifiée, puisqu’ils se sont rencontrés en même temps, il n’a donc fait preuve d’aucune franchise au moment d’avouer qui est son préféré. “J’aime Messi plus que Cristiano, parce que techniquement c’est un joueur différent. Quand je regarde un match, Messi m’impressionne davantage. Bien que Cristiano marque beaucoup de buts, je pense que Messi fait une plus grande différence sur le terrain. »