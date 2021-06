11/06/2021 à 21:26 CEST

L’ex-footballeur et ex-entraîneur argentin Jorge Valdano a dit ce vendredi que aime “al (Lionel) Messje qu’il refuse de tomber quand ils le frappent “et a assuré que même si les années passent” il trouvera toujours du temps et de l’espace pour une nouvelle merveille “parce que” les génies sont des récidivistes même avec une canne”.

“J’aime Messi qui refuse de tomber quand ils le frappent, qui gagne des matchs comme si c’était normal, qui marque trois buts et le lendemain il emmène ses garçons à l’école comme s’il était n’importe quel autre gars. A celui qui fait mieux que quiconque ce que tout le monde fait et fait aussi ce que personne ne fait”, a-t-il déclaré. Valdano dans une interview au journal La Nación publiée ce vendredi.

“Les événements antisportifs de sa carrière sont exceptionnels et, en général, ce ne sont que des réponses inappropriées à des déceptions majeures. Si diriger c’est influencer, qui a plus influencé que Lionel Messi au cours des 15 dernières années dans le football mondial ?”, le champion du monde avec l’Argentine au Mexique en 1986.

Il a également évoqué Diego Maradona et a dit qu'”il était un génie dans son domaine” et considérait que “les génies durent” au-delà de la mort.

“Diégo il prenait trop de place pour ne pas sentir son vide. ça fait mal d’en parler Diégo car sa fin fut très douloureuse et enveloppée d’un paradoxe brutal. D’un côté, on ne savait pas à qui présenter ses condoléances car il avait rompu avec ses plus grandes affections, et de l’autre, ils nous ont donné envie de présenter des condoléances à tout le pays », a-t-il déclaré.

L’ancien entraîneur de Valence a déclaré que la plupart des joueurs de l’équipe nationale argentine “ont du mal à se faire une place dans les grandes équipes européennes”. Afin de Valdano “Il y a un revers” dans le football argentin. “Il fut un temps où, même sans grands événements pour l’équipe nationale, le prestige du football argentin était défendu chaque semaine par de grands talents qui s’exhibaient dans de grandes équipes. Du pays de (Alfred) Di Stefano, Maradona Oui Messi vous attendez toujours plus », a-t-il ajouté.

A propos de l’entraîneur de l’Albiceleste, Lionel scaloniIl a déclaré qu'”il avait gagné la confiance et le respect des vétérans et des jeunes” et a ajouté que dans l’équipe argentine “les joueurs continuent de faire leurs débuts, signe qu’elle est toujours en période de recherche”.

Afin de Valdano, Diego Siméone, devenu champion de la Ligue espagnole en mai avec l’Atlético de Madrid, a “un sens pratique du football”.

“Les grands de la Ligue sont en phase de transformation et cela a favorisé l’Atlético, qui a un effectif profond et mature”, a-t-il analysé. Le commentateur actuel a également déclaré que la finale de l’UEFA Champions League, que Chelsea a battu Manchester City, aurait montré que “l’argent de la Premier League devance les autres championnats”. Enfin, il a souligné que le directeur technique de Leeds United, Marcelo Bielsa, est “une démonstration héroïque de la façon dont le football peut exprimer les valeurs de la vie”.

“Juste pour faire de cet effort éthique une croisade, vous devez retirer votre chapeau”, a-t-il déclaré.