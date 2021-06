in

Jaime Munguia 159,6 contre Kamil Szeremeta 159,8

Lieu : Centre Don Haskins, El Paso, Texas

Promoteur : Golden Boy

Télévision : DAZN

Jaime Munguía et Kamil Szeremeta ont passé sans problème le processus de la cérémonie des poids et se sont avérés être dans des conditions optimales pour s’affronter ce samedi, au Centre Don Haskins d’El Paso, à la tête d’une fonction de Zanfer et Golden Boy Promotions qui seront diffusées. par Azteca 7, la Maison de la boxe.

Le Mexicain Munguía (36-0-0, 29 ko) exposera son Championnat Intercontinental Moyen WBO, contre le Polonais Szeremeta (21-1-0, 5 ko), dans un duel qui sera un duel de stratégie, entre les agressifs et l’attaquant Munguía, contre un combattant technique et contre-coup de poing, comme Szeremeta

Tant le boxeur mexicain que celui de Pologne, ont marqué un poids en dessous du sommet de la division. Munguía a affiché un poids officiel de 159,6 livres et Szeremeta 159,8.

Munguía risque non seulement son titre intercontinental et son record invaincu, mais l’opportunité de disputer le Championnat du Monde du Milieu cette même année est pratiquement en jeu, contre un adversaire qui l’a précisément tenté lors de son dernier combat.

En décembre de l’année dernière, Kamil Szeremeta a affronté Gennady Golovkin pour le championnat du monde moyen IBF, contre lequel il est tombé par KO en sept rounds, après avoir visité le tapis quatre fois.

De son côté, Munguía vient d’éliminer Tureano Johnson en six rounds, en octobre dernier. Pour ce concours, le natif de Tijuana a réalisé l’essentiel de sa préparation concentrée à Temoaya, État de Mexico, où il a travaillé pendant six semaines sur les aspects de conditionnement, de résistance et de récupération, sous la supervision du légendaire boxeur de Tijuana, Érik ». Terrible » Morales.

Munguía cherche, en poids moyen, à remporter son deuxième championnat du monde dans différentes divisions. En août 2018, il a remporté le championnat du monde WBO des super-welters, éliminant Saddam Ali en 4 rounds, à New York. Il a défendu ce titre à cinq reprises et, en janvier 2020, il est passé à la division des 160 livres, où il a battu Gary O’Sullivan et Tureano Johnson, tous deux par KO.