Jaime Munguia 160 contre. Gabriel Rosado 159,4

Siège social : Honda Center, Anaheim, Californie

Promoteur : Golden Boy

Télévision : DAZN

Jaime Munguía et Gabriel Rosado ont passé le processus de la cérémonie des poids, et se sont montrés dans d’excellentes conditions physiques, mentales et de boxe pour affronter ce samedi, à Anaheim, en Californie, à la tête d’une soirée multi-stars de Golden Boy et Zanfer qui sera diffusée en territoire mexicain par Azteca 7, la Maison de la boxe.

Munguía (37-0-0, 30 ko’s) exposera son record invaincu et son championnat WBO Middle Intercontinental, contre « King » Rosado (26-13-1, 15 ko’s), qui est un combattant de grande expérience, d’endurance et de blanc au sommet de la boxe mondiale, avec des confrontations contre des rivaux du niveau de Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Martin Murray, Willie Monroe, David Lemieux et Jermell Charlo.

Ce vendredi, lors de la cérémonie des poids, Munguía a inscrit le sommet de la division, 160 livres, tandis que Rosado a grimpé sur la balance, et a marqué en dessous, 159,4 livres, démontrant à la fois un grand travail physique et une motivation à toute épreuve.

Munguía, basé à Tijuana, cherchera sa quatrième victoire des poids moyens, après avoir été champion du monde WBO des super poids welter et avoir défendu le titre cinq fois.

Rosado, né à Philadelphie et d’origine portoricaine, a un bilan de 4 victoires et 1 défaite contre ses rivaux mexicains. Il a battu Humberto Gutiérrez Ochoa, Jesús Soto Karaas, José Medina et Saúl Román, et sa défaite a eu lieu contre Alfredo Angulo en 2009.

La fonction comprend un duel poids mouche féminin entre guerrières mexicaines, lorsqu’elles affrontent en 10 rounds Arely Muciño (29-3-2, 10 ko’s) contre Jacky Calvo (14-6-2, 1 ko), en plus du retour de Diego de la Hoya (22-1-0, 10 ko’s) contre José Santos « Torito » González (23-9-1, 13 ko’s) né à Jalisco à 10 rounds à Feather, et le poids moyen de Californie du Sud Paul Valenzuela Jr (26- 9- 0, 17 ko) tentera d’arrêter l’invaincu de D’Mitrius Ballard (20-0-1, 13 ko) dans un match de 10 rounds.