Jaime Munguía a battu Gabriel Rosado dans un duel compliqué

Au carrefour de la bataille des poids moyens, l’ancien champion du monde Jaime Munguia (38-0, 30 KOs) a tiré à deux mains toute la nuit pour remporter une décision unanime de douze rounds sur Gabe Rosado (26-14-1, 15 KOs) dans un guerre. Les scores étaient de 118-110, 119-109 et 117-111.

Le combat a commencé avec Munguia frappant la tête et le corps de Rosado. Munguia montrait ses mains rapides et ses combinaisons rapides dès le début. Dans la seconde, Rosado faisait un peu mieux, mais Munguía a livré avec beaucoup de coups et de combinaisons.

Dans le troisième, Rosado était d’accord avec les contre-attaques alors que Munguia entrait. Rosado s’éloignait avec Munguia. Vers la fin, Munguia déchargeait ses coups, Rosado creusant dans le corps. Rosado a tenu bon plus souvent dans la pièce, mais Munguia était plus que disposé à riposter et à combattre le feu par le feu. Ils étaient des bombes pendant la majeure partie du cycle.

Ils choisissaient tous les deux leurs coups dans le cinquième, Munguia ayant le dessus. Munguía tirait des coups rapides dans le sixième et Rosado a décroché une grosse main droite. Munguia a continué à tirer avec de superbes combinaisons. Au cours de la septième, Munguia était juste derrière Rosado qui a bien fait avec des coups de poing précis et ce fut une manche vraiment épuisante car les coups de poing volaient.

Munguia tirait à deux mains au début du huit. Il creusait dans le corps de Rosado. Pendant le tour, une main droite a semblé bercer Munguia et lui a laissé les jambes instables à la fin du tour. Munguiai a commencé le neuvième avec des combinaisons plus rapides pour repousser Rosado. Munguia a dominé Rosado pendant une grande partie du tour. Rosado est vraiment apparu dans les derniers instants.

Coups forts échangés par les deux en début de dixième. Rosado a décroché une grosse main droite que Munguia a prise et a répondu avec certaines des siennes. Munguía peinait et battait Rosado pendant une grande partie du tour, Rosado décrochant à nouveau un gros coup droit dans les derniers instants. A l’entame du onzième, Munguía se battait et tentait de repousser Rosado. Rosado a réussi à résister à la tempête. Rosado recherchait des contre-attaques, Munguia frappant et frappant alors que Rosado tenait le coup pour arrêter l’assaut.

Sans arrêter le moteur de Munguia au douzième. Il a lancé des coups sous tous les angles. Rosado faisait de son mieux et essayait toujours de se connecter avec ses propres gros bonnets. Ils ont négocié une bonne partie de la dernière minute.