Jaime Munguía clôture la préparation à Temoaya

Jaime Munguía a clôturé la solide étape de sa préparation mardi à Temoaya, dans l’État de Mexico, et a fait preuve d’une grande forme physique et de boxe pour monter sur le ring samedi 19, à El Paso, au Texas, défendant son championnat WBO Middle Intercontinental, dans des actions qui sera diffusé sur le territoire mexicain par Azteca 7, la Maison de la boxe.

Munguía (36-0-0, 29 ko) affrontera le Polonais Kamil Szeremeta (21-1-0, 5 ko), dans un match intéressant qui exigera des deux prétendants qu’ils montrent leur plus haut niveau.

Munguía de Tijuana, ancien champion du monde WBO des super-welters, effectuera son troisième combat en poids moyen, et première défense de son championnat intercontinental moyen WBO, en plus de risquer son invaincu, contre un adversaire d’élite et dans un grand moment, comme Szeremeta qui dans son combat le plus récent, en décembre de l’année dernière, il a perdu son invaincu en étant éliminé en 7 rounds par Gennady Golovkin pour le championnat du monde IBF Middle.

Jaime Munguía a effectué sa dernière charge de travail mardi dans ce qui était sa concentration en altitude à Temoaya, qui a duré cinq semaines.

Munguía a effectué le test de 12 rounds, échangeant le sparring contre un travail sur la vitesse, la puissance, l’endurance et la course de l’anneau. Les boxeurs qui sont venus échanger des coups avec lui étaient Alexis Gutiérrez, Damián Sosa, Elvis Salazar et le Vénézuélien Endri Saavedra.

Le boxeur de Tijuana a impressionné par sa puissance et sa vitesse, ainsi que par la précision et la variété de ses frappes. Son équipe, dirigée par Erik Morales, était donc satisfaite des performances et du facteur de récupération de Munguía.

Après l’entraînement, son poids a été vérifié et il est déjà très proche du sommet de la division Supermedium, 10 jours avant de devoir monter sur la balance, donc pour le reste de cette semaine, et la prochaine fois qu’il se rendra au Texas, votre le travail en sera un d’entretien et de facilité.

Szeremeta pourrait être la dernière étape pour Munguía pour avoir l’opportunité de disputer le championnat du monde du milieu, soit devant le même “GGG” que le combattant polonais vient d’éliminer, soit avant le champion WBO, Demetrius Andrade, dont Munguía était champion. Championnat du monde des 154 livres dont il défendra le championnat intercontinental samedi 19.