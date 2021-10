Jaime Munguía, dans ESPABOX : « J’aimerais me battre avec Golovkin »

Dario Pérez

Avec seulement 25 ans, le poids moyen mexicain Jaime Munguía (37-0, 30 KO) peut déjà dire qu’il a été champion du monde dans la catégorie inférieure, remportant le titre WBO des super-welters et en faisant cinq défenses.

Déjà numéro un dans diverses organisations, il se bat en novembre prochain contre le dur Rose Gabe conserver son statut privilégié et se préparer, en 2022, à l’assaut de la deuxième catégorie de poids. Celui de Golden Boy Promotions a reçu ESPABOX faire le point sur votre carrière passée et future.

-Salut, Jaime, c’est un plaisir de vous accueillir d’Espagne.

-C’est un plaisir de parler avec vous.

-Nous aimerions que vous partagiez avec nous comment vous avez débuté dans la boxe, l’influence de votre père dans vos débuts de combat.

-Sí, empecé en el boxeo gracias a mi papá, que fue también boxeador, y por eso estuve siempre en el gimnasio desde pequeño, me dicen que gateaba allí y yo le agradezco mucho por la oportunidad que me dio de iniciarme en este mundo tan beau. Toute ma vie j’ai été là-bas, j’ai toujours été passionné par la boxe.

« Nous n’avons pas peur de Derevyanchenko »

-Quand tu commences à combattre, comment évolue ta carrière d’amateur avant de passer au professionnalisme ?

-Mes débuts étaient avec M. « Olivaritos » Morales, le père d’Erik, dans une ligue amateur à Tijuana. J’ai commencé avec lui de dix à seize ans, allant plusieurs années aux Olympiades Nationales, avec une médaille d’or et une de bronze au tournoi.

-Comme d’habitude au Mexique, vous devenez professionnels à un très jeune âge.

-J’avais seize ans, et j’ai franchi le pas avec M. Fernando Beltrán, mon promoteur, avec qui nous travaillons toujours.

-De 2013, vos débuts, à 2017, vous avez des années frénétiques au Mexique, avec de nombreux combats chacune de ces années. Qu’avez-vous appris de ces années en tant que boxeur et en tant que personne ?

-Évidemment, j’ai grandi petit à petit, des années merveilleuses avec des combats parfois tous les mois environ ou deux mois, environ six combats par an. Cela m’a beaucoup aidé à chaque combat, vous apprenez un peu dans chacun et les défis deviennent plus difficiles jusqu’à ce que nous arrivions là où nous en sommes maintenant, avec deux ou trois combats chaque année. Mais je pense que tout cela nous a aidé à améliorer la boxe et en tant que personne, à être plus disciplinés car, à mesure que les engagements grandissent, la demande est également plus grande : se lever plus tôt, courir plus longtemps, s’entraîner plus fort, etc.

-Qu’est-ce que cela signifiait pour vous de débuter à la fin de ce 2017 aux États-Unis, contre Paul Valenzuela?

-La vérité est que c’était un rêve devenu réalité, la plupart d’entre nous, les Mexicains, rêvons toujours de combattre aux États-Unis, de jouer de grands combats, des championnats du monde, etc. Et aussi j’ai pu le mettre KO au deuxième tour, aussi beaucoup mieux.

-Quel est le tournant de ta carrière pour toi ? Ce moment où tu pensais déjà pouvoir faire de grandes choses en boxe et tu t’en convaincs…

-Je pense… (doute) quand j’ai fait mes débuts, quand j’étais enfant, peut-être que je n’imaginais pas ce que ça pouvait être. Mais il était une fois contre « Tyson » Robles à l’Arena Monterrey avec une carte Julio César Chávez Jr. et j’ai commencé à croire que nous étions prêts pour de grandes choses. J’étais encore un rookie, mais je savais que j’avais de quoi faire de bonnes choses et c’est pourquoi je me suis entraîné encore plus avidement, jusqu’à aujourd’hui.

-Champion du monde avec 21 ans. Comment l’esprit d’un si jeune garçon assimile-t-il cela ? Parce que tu es encore un enfant et que ce n’est peut-être pas facile…

-Oui, j’essaie d’assimiler les choses bien, légèrement, mais pas excessivement. J’essaie de tout partager avec ma famille, nous sommes tous unis et ils ont toujours été avec moi et m’ont soutenu.

-Je suppose que la défense de ce titre mondial le plus spécial était celle que vous avez faite au Mexique contre Dennis Hogan.

-C’est-à-dire que retourner au Mexique en tant que champion du monde et montrer aux gens toutes les réalisations accomplies est quelque chose de très spécial.



Szeremeta-Munguía

-Nous arrivons maintenant au présent. Vous passez au poids moyen après être devenu champion du monde des super-welters, et vous avez déjà fait trois combats de bon niveau. Une sorte de débat s’est formé sur votre prochain combat, car vous choisissez Gabe Rosado au lieu de Sergey Derevyachenko, qui était en théorie l’égalité mondiale ordonnée par la WBC.

– Ce qui se passe, c’est qu’avant de laisser l’opportunité à Derevyachenko, il y avait déjà eu de nombreuses conversations avec Rosado ; Après mon dernier match le 19 juin, nous avions déjà ces plans… Mais nous n’avons pas peur de Derevyachenko, et après ce combat, si tout se passe bien, ce serait la prochaine date.

-Tu es numéro un dans les listes des poids moyens dans la WBC, numéro un aussi dans la WBO, la 4 WBA… La Coupe du Monde est là. Qui des champions de division considérez-vous comme plus abordable pour devenir champion du monde à deux poids ?

-Je ne sais pas, ce seraient tous des combats difficiles, de grands défis. J’aimerais combattre Golovkin, depuis toutes ces années, ils ont parlé de cette possibilité. Mais il combattrait n’importe lequel d’entre eux.

-Pour résumer, vos projets seraient-ils Rosado en novembre, Derevyachenko pour février-mars 2022 et la Coupe du monde en été ?

-Oui, plus ou moins comme tu dis. Au milieu ou à la fin de l’année suivante ce serait déjà l’occasion du championnat du monde.

-Où voudriez-vous le contester?

-À Las Vegas.

– Espérons vous voir sur cette route. Nous vous demandons, pour vous dire au revoir, de dédier quelques mots aux fans espagnols, qui seront également très conscients de votre duel de novembre contre Gabe Rosado.

-Bien sûr, nous sommes très reconnaissants envers les fans espagnols et les médias qui veillent toujours sur moi. Je vous remercie pour votre soutien et je vous envoie un gros câlin, ne manquez pas mon combat du 13 novembre, je vous promets une excellente soirée et un grand combat que je vous dédierai tous.

-Merci, nous allons regarder le combat là-bas. Chance!

-Ca vaudra le coup. À bientôt!

