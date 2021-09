Jaime Munguia et Gabriel Rosado se déclarent prêts pour une guerre à 160 livres

LOS ANGELES, CA (27 septembre 2021) – Un nouveau chapitre se profile dans la rivalité historique entre le Mexique et Porto Rico lorsque Jaime Munguía (37-0, 30 KO) et « King » Gabriel Rosado (26-13-1, 15 KO) entrent en collision sur le ring ce 13 novembre. Jaime Munguía mettra en jeu son invaincu et le titre WBO Intercontinental des poids moyens contre Gabriel Rosado, le guerrier de l’île de l’enchantement, basé à Philadelphie. Les fans de boxe attendaient depuis longtemps cette grande bataille entre deux des meilleurs combattants de la division des poids moyens et ce 13 novembre, ils seront enfin au rendez-vous dans ce qui pourrait être le combat de l’année et qui sera diffusé dans le monde entier. (sauf Mexique) exclusivement sur DAZN.

Les détails de ce grand combat seront publiés sous peu.

«Ce combat sera bourré d’action du début à la fin. Ce sera une véritable guerre et les fans seront sûrement sur le bord de leur siège pour profiter d’un nouveau chapitre de la rivalité historique entre le Mexique et Porto Rico », a déclaré Óscar de la Hoya, président-directeur général de Golden Boy. «Les deux combattants sortent de grandes performances avec un KO inclus, ce qui a clairement montré que les deux guerriers ont de la puissance, de la vitesse et un caractère indomptable. Jaime Munguía est une superstar ; Il a tous les éléments dont un combattant a besoin pour être grand. Il a déjà conquis le super poids welter et est sur la bonne voie pour conquérir la division des poids moyens. Cependant, cela va être un test très difficile car Gabriel Rosado est un combattant très dangereux et n’a jamais abandonné aucun défi. Rosado a affronté et enlevé certains des combattants les plus coriaces à 160 livres. Sans aucun doute, ce combat peut être un prétendant au «combat de l’année», un combat dont les fans se souviendront pendant de nombreuses années. »

“Comme toujours, Golden Boy continue de livrer un match de classe mondiale dans ce qui sera une brillante soirée de boxe en novembre entre Jaime Munguia et Gabriel Rosado”, a déclaré Ed Breeze, vice-président exécutif des droits de DAZN. Après une performance clinique contre Szeremeta en juin, Munguia remet tout en jeu, cette fois contre un favori des fans et l’un des hommes les plus coriaces du sport de la boxe, Gabriel Rosado. Nous espérons que tous les fans apprécieront ce combat, qui sera diffusé dans le monde entier, en direct exclusivement sur DAZN. »

“Rosado est un combattant très expérimenté”, a déclaré Munguía. « C’est un rival redoutable qui va m’obliger à me préparer à 100% et m’exigera en intelligence et en force sur le ring. Il a eu l’occasion d’affronter de grands rivaux dans le passé, le meilleur des 160 livres, le meilleur des poids moyens. Mais comme toujours je vais me donner à 100% et j’offrirai un grand combat à tous mes fans ce 13 novembre.”

«Je suis très excité pour ce combat. C’est un combat qui exigera beaucoup de moi », a déclaré Rosado. «Je respecte Munguía en tant que combattant et c’est pourquoi je vais donner le meilleur de moi-même, c’est pourquoi je me sens confiant d’être victorieux. Dans mon dernier combat j’ai gagné par KO et je sais que ce sera le KO de l’année, mais contre Munguía je suis déterminé que ce combat soit nominé pour le combat de l’année ». “Il est temps de faire l’histoire!” “! C’est parti ‘TEAM King Rosado’ !

Classé parmi les meilleurs poids moyens au monde, Jaime Munguía aura un énorme défi face à Gabriel « King » Rosado. Jaime est l’un des combattants de Tijuana, en Colombie-Britannique qui apporte le plus d’excitation dans le ring, Munguía est une superstar potentielle dans la division des 160 livres. Il était déjà monarque à 154 livres, où il a fait 5 défenses du sceptre des poids moyens, les 5 défenses étaient contre Liam “Beefy” Smith, Brandon “Bad Boy” Cook, Takeshi Inoue, Dennis Hogan et Patrick Allotey. Maintenant, Jaime Munguía prévoit de poursuivre son parcours invaincu avec le Temple de la renommée Erik « Terrible » Morales, qui est son entraîneur et prévoit de l’amener au sommet des 160 livres, pour prouver qu’il est le meilleur de sa division.

Gabriel Rosado avec (26-13-1, 15 KO) est originaire de Philadelphie et vient de remporter une victoire spectaculaire contre Bektemir « Bully » Melikuziev, invaincu face à Rosado. Le combattant de Philadelphie, de sang portoricain, n’a jamais transformé aucun combat ni combattant et, au cours de sa carrière, il a joué dans bon nombre des batailles les plus mémorables de la boxe, face aux combattants les plus coriaces de sa division. Son expérience le prépare pour ce combat contre Munguía le 13 novembre, où il cherchera le rêve d’arracher le titre intercontinental de la version WBO de 160 livres au Mexicain.

Munguía vs Rosado est un match de 12 épisodes pour le titre intercontinental moyen de l’Organisation mondiale de boxe et est présenté par Golden Boy en association avec ZANFER Promotions. Les sponsors sont : TECATE « La bière officielle de la boxe », Hennessy « Never Stop. Never Settle », et « BetOnline – Vos experts en paris sportifs en ligne ». Le combat aura lieu le samedi 13 novembre et sera diffusé exclusivement sur DAZN dans le monde entier (sauf au Mexique).