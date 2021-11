Jaime Munguía, il n’y a toujours pas d’améliorations significatives

(Photo : Fourni)

Jaime Munguía a battu Gabriel Rosado et parle déjà de vouloir affronter Gennady Golovkin. A mon avis, même s’il est vrai que le kasajo est déjà en déclin, je ne vois pas d’améliorations chez le Mexicain qui me feraient croire qu’il a une chance de victoire.

Ce serait bien pour Munguía à ce stade de sa carrière de combattre quelqu’un de renommée et en déclin comme GGG. De nombreux champions l’ont fait dans le cadre du processus de maturation de sa carrière, mais dans ce cas, je vois que sa défense est toujours déplorable et c’est du poison pour lui car même si Gennady est boxistiquement vieux, il frappe toujours fort et s’il connecte les jeunes Munguía, il peut le mettre sous tension ou même l’assommer

La présence d’Erik Morales dans son coin est un bon choix compte tenu de l’expérience de l’ancien champion, mais il n’y a toujours pas d’améliorations significatives qui suggèrent que son élève est prêt pour la cour des grands. Il faudra voir comment Golovkin arrive en décembre pour avoir un meilleur élément de jugement. Je ne sais pas pour vous, mais c’est comme ça que je le vois.