Jaime Munguía n’en finit pas d’affronter les meilleurs

Marcos Nogueroles Hernandez

Depuis que j’ai une conscience, j’ai profondément admiré la boxe mexicaine. À ce stade, ce n’est pas un secret si je dis que Julio César Chavez il est mon boxeur préféré de tous les temps. En fait, c’est quelque chose que j’ai répété constamment et c’est tout à fait perceptible.

Mais au-delà de César, le Mexique a toujours eu de grands boxeurs, des guerriers légendaires comme Salvador Sánchez, des stylistes courageux comme Finito López ou plus récemment des gladiateurs comme Barrera, Morales ou Márquez.

Les Macías, Canto ou el Púas, c’est déjà une autre affaire.

Au final : des légendes de la boxe, une partie de son histoire, des héros pour leur patrie.

Quand je regarde en arrière et que je vois ces noms, je suis obligé de me demander ce qui s’est passé.

Comment commencez-vous avec ces guerriers et finissez-vous avec des boxeurs comme Jaime Munguía dont la carrière est plus programmée que n’importe quel autre après-midi sur une chaîne de télévision.

Personnellement, je ne le comprends pas très bien. Un jeune garçon fort avec de nombreuses qualités, entouré de personnes qui en savent beaucoup sur le sujet comme Erik Morales et mené par une autre légende du sport comme Óscar de la Hoya.

Dès le début, cela semble être une carrière très prometteuse, mais ce qui se passe arrive toujours quand on parle de Munguía; qui ne se bat avec personne.

Du moins pas avec des rivaux notables, car il les évite constamment.

Et cela apporte déjà une queue. Il ne veut pas combattre Adames, il ne veut pas Derevyanchenko et le champion Demetrius « L’horrible » Andrade ne veut même pas en entendre parler.

Après tout : Munguía a une carrière avec des chiffres ronds mais avec plus de fiction qu’un film Star Wars.

Il évite les combats compliqués sans aucun état d’âme, il ne sort pas de sa zone de confort, il ne s’expose pas et le pire c’est qu’il a mauvaise mine.

Les boxeurs mexicains ont toujours été les plus courageux et maintenant, ils ne veulent plus se battre qu’avec les Ballards en service, de peur qu’il ne se retourne contre lui.

De cette façon, ce garçon ne fait que jeter la fierté mexicaine par terre et le fan de son pays ne mérite pas ça.