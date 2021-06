JAIME MUNGUÍA SANS PROBLÈME CONTRE KAMIL SZEREMETA FORMIDABLE KOOT !

Dans une compétition des poids moyens, l’ancien champion du monde junior des poids moyens Jaime Munguia (37-0, 30 KOs) a battu et arrêté le remplaçant tardif Kamil Szeremeta (21-2, 5 KOs), qui a accepté de se battre avec deux semaines d’anticipation, en six rounds.

Szeremeta revenait d’une défaite par élimination directe contre Gennadiy Golovkin, qui a eu lieu en décembre. À l’origine, Munguia devait affronter un autre combattant polonais, Maciej Sulecki, qui s’est retiré du combat sans explication officielle du pourquoi. Au premier tour, Munguia contrôlait la plage avec son jab. Szeremeta frappait un coup décent et allait au corps, mais les coups avaient peu d’effet sur Munguia.

Une bataille de coups de poing dans la seconde, avec Munguia poursuivant avec les coups de poing les plus durs et s’asseyant sur ses coups de poing. Il a atterri avec un grand crochet du gauche que Szeremata a bien réussi à attraper. Au cours de la troisième, ils creusaient tous les deux jusqu’au corps. Munguai a mélangé ses coups de poing et a déchargé de lourdes combinaisons à la tête et au corps. Dans le quatrième, Munguia déchirait le corps et suivait à grands coups. Szeremeta se tenait devant Munguia, et il échangeait parfois, mais le plus gros homme faisait beaucoup plus de dégâts.

Munguia a frappé des crochets durs au début du cinquième. Szeremeta dépérissait, respirant fortement, et ses coups étaient peu bruyants. Munguia l’a secoué avec un bon uppercut puis a déclenché une combinaison de plusieurs coups de poing. Au sixième, Munguia visait le corps de Szeremeta avec des crochets durs. Il a ensuite enchaîné avec des combinaisons à la tête, dont un uppercut qui a secoué Szeremeta. C’était un tir d’entraînement pour Munguia. Le concurrent polonais a reçu de nombreuses punitions. L’arbitre, avec le corner de Szeremeta, a arrêté le combat avant le début du septième.