JAIME MUNGUÍA VS GABRIEL ROSADO, VOIR COMBAT SUR INTERNET, QUELLE CHAÎNE LE DIFFUSERA, AUJOURD’HUI 13 NOVEMBRE

Lors de la conférence de presse qu’ils ont tenue Gabriel Rosado et Jaime Munguía, Le Mexicain a expliqué qu’il s’attend à une grande guerre contre les Portoricains et ainsi imiter les grandes batailles entre Mexique et Porto Rico.

« Ce sera une soirée amusante, une soirée pleine de succès. Ce sera une guerre. Tout le monde le sait Mexique vs Porto Rico ce sont toujours de gros combats. Je vois sincèrement un Rose Gabe très motivé. Il est fort et prêt à livrer un bon combat. Je peux vous assurer que nous laisserons tout sur le ring et apporterons quelque chose de grand le soir du combat. »

En outre, Munguía, Il ajoute qu’il est très motivé pour affronter Gabriel Rosado, puisqu’il reconnaît qu’il est un boxeur très technique et très résistant.

« Je pense que c’est un bon défi pour moi. Je l’ai toujours vu combattre de grands combattants, donc nous étions vraiment intéressés quand le combat était proposé. Je pense que ce sera un grand combat pour tous les fans de combat et un grand combat pour moi », a-t-il expliqué.

AFFICHAGE:

Jaime Munguía contre Gabriel Rosado | Titre continental WBO

Alexis Rocha contre Jeovanis Barraza

D’Mitrus Ballard contre Paul Valenzuela

William Zepeda contre John Moralde

Arley Muncino contre Jackie Calvo

Diego de La Hoya contre José Gonzalez

Alejandro Reyes contre Osmel Mayorga

Jorge Chavez contre Gilberto Aguilar

DATE:

13 novembre 2021

CALENDRIER:

23:00

22:00

21:00 🇲🇽🇨🇴🇵🇪🇪🇨🇵🇦

20:00 🇳🇮🇬🇹🇸🇻🇨🇷🇭🇳

SABLE

Centre Honda d’Anaheim, Californie

LIENS DE TRANSMISSION

