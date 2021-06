06/06/2021 à 18:20 CEST

L’Espagnole Paula Badosa est de retour dans l’actualité à Roland-Garros des mois après que son nom a résonné dans les huitièmes de finale de la terre battue parisienne, puisqu’elle a franchi ce dimanche un cap plus élevé et s’est qualifiée pour les quarts de finale.

“J’ai toujours rêvé, J’aime rêver grand, travailler chaque jour en pensant que je peux être dans les phases finales du Grand Chelem. Maintenant, je n’ai plus qu’à continuer à travailler et à rêver », a déclaré la numéro 35 mondiale peu après avoir battu la Tchèque Marketa Vondrousova, finaliste 2019.

Une victoire pleine de choses spéciales. Parce que cela le place plus haut que jamais dans un Grand Chelem, le genre de tournois que le joueur de 23 ans veut aller loin. Mais aussi parce qu’elle ouvre les portes à de nouveaux défis.

Comment atteindre les demi-finales, quelque chose qu’elle réalisera si elle bat la Slovène Tamara Zidansek, 85e au classement, un autre inattendu à ce stade de la compétition, la première de sa nationalité à atteindre si haut dans une grande.

“C’est une joueuse très dure, elle aime beaucoup le terrain, elle se sent à l’aise. Je la connais bien, nous coïncidons chez les juniors, je devrai être très préparé si je veux gagner”, a déclaré l’Espagnol.

Badosa a reconnu la particularité de la victoire obtenue lors de son premier match joué sur le court Suzanne Lenglen, le second en importance du complexe, ce qui l’a fait repartir “avec les nerfs en surface”.

Félicitations à votre coach

Il a souligné la relation privilégiée qu’il entretient avec son entraîneur, Javier Martí, à qui il reproche d’avoir amélioré son jeu ces derniers mois.

“Je pense que la raison est qu’il me comprend bien, car nous avons eu des trajectoires similaires. Quand il était jeune, ils l’ont comparé à Nadal et moi à Sharapova. À 18 ans, c’est difficile de gérer ces attentes et il me comprend beaucoup et m’aide à les gérer », a-t-il déclaré.

Avec 17 victoires sur terre battue, où il n’a perdu que deux matchs, Badosa devient l’une des surprises possibles pour la victoire finale.

Cet équilibre l’a fait arriver avec de grandes attentes à Roland-Garros, ce qui a demandé un travail psychologique à ne pas négliger. “Si je le contrôle, c’est grâce à mon entraîneur, car il me comprend à cent pour cent. Qu’il ait vécu quelque chose de similaire est important pour qu’il te comprenne mieux”, a-t-il déclaré.

La clé du travail est de le garder “simple”. “Quand vous avez des attentes élevées, votre tête va au-delà de ce que vous devez. C’est le travail que Javi fait, de façon spectaculaire, jour après jour, match après match, point par point, même les jours où je n’ai pas de match En Grand Chelem, il y a toujours des nerfs, et on essaie de s’améliorer chaque jour un peu”, a-t-il déclaré.

Tellement de fois tout au long du match son regard se tourne vers celui de son coach dans les tribunes. Il n’en faut pas plus, juste que leurs regards se croisent.

“Je recherche la sécurité dans ses yeux. Lorsqu’il y a des matchs sous pression, la personne qui vous connaît le mieux est votre entraîneur. Je cherche le regard et ça me rassure, on a travaillé le mental et rien que le regarder me calme, ça m’éclaire un peu. Ce sont des trucs, on a une très bonne connexion et ça me rassure beaucoup”, a-t-il déclaré.