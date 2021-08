J’aime vraiment le nouveau contrôleur Halo

Image : Microsoft

Je sais que nous avons déjà couvert la date de sortie de Halo Infinite aujourd’hui, mais lorsque Microsoft l’a rendue officielle, ils ont également montré quelque chose qui me tenait à cœur : une console personnalisée en édition limitée, toute parée de couleurs et de designs Halo.

J’adore les conceptions de consoles comme celle-ci et je regrette vraiment la vieille tendance des années 00 des entreprises qui en publient une tonne; on dirait que la Xbox 360 en a une nouvelle chaque mois, avec certaines, comme les variantes Star Wars et Halo, qui sont parmi les éditions les plus mémorables de la console.

En 2021, ce n’est tout simplement plus cool, je suppose, pas le comportement « établi de l’électronique grand public grand public », mais peu importe. Microsoft le fait pour Halo Infinite, et ça a l’air génial. Sorti en décembre, le “Xbox Series X – Halo Infinite Limited Edition Bundle” a une console avec un design personnalisé qui est, eh bien, je ne suis pas au courant de mon plus récent canon Halo, alors je vais laisser Microsoft expliquer.

Ce design a été inspiré par le vaste univers Halo et est enveloppé de panneaux métalliques sombres rehaussés d’or iridium. Au-dessus de l’armure, il y a un motif en étoile personnalisé vu de la surface de Zeta Halo qui s’étend jusqu’au sommet de la console et sur le ventilateur. Sous les étoiles, l’évent supérieur est rehaussé de bleu sur le thème de Cortana. Pour couronner le tout, la console s’allume et s’éteint avec des sons personnalisés sur le thème de Halo. La manette incluse dans le pack présente un design assorti à l’avant, une marque iridium or 20 ans à l’arrière, ainsi que des poignées latérales et arrière pour s’adapter à tous les styles de jeu.

Image : Microsoft

Cela semble bon! Les fioritures brillantes sont une belle touche, et si vous les aimez, alors joignez-vous à moi pour vraiment aimer un contrôleur différent qui sera disponible séparément : le « Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 », qui, bien qu’il ne soit pas bon marché (c’est 200 $ ! C’est un Elite !) est aussi un contrôleur Halo aussi parfait que vous pouvez l’imaginer.

Image : Microsoft

Ce d-pad doré n’est que le baiser des chefs et crie “Halo comme l’enfer” même si vous y jetez un coup d’œil pour la première fois. Une autre touche intéressante de Master Chief que vous n’auriez peut-être pas pu voir dans les plans plus larges est que le “blindé” du contrôleur est également endommagé au combat:

Image : Microsoft

La manette Elite sortira également en décembre. Malheureusement, il n’a toujours pas assez de longs sticks.