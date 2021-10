« J’aimerais atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde »

Le boxeur d’Alicante Pablo Coy, qui concourt dans la catégorie des moins de 75 kg., a indiqué que son objectif est d’atteindre les huitièmes de finale dans le Championnat du monde absolue qui se tiendra la semaine prochaine à Belgrade.

« Je n’ai pas concouru depuis longtemps. Trop. Par conséquent, mes avantages sont inconnus. Oui j’aimerais, au moins, gagner un ou deux combats, et atteindre, par exemple, un huitième de finale. Mais je ne veux pas me mettre la pression « , a-t-il expliqué dans des déclarations à Projet FER.

Coy a ajouté qu’il a proposé de profiter à nouveau de l’expérience et du tournoi, car c’est la meilleure façon de bien le faire, après une pénurie de compétitions, en raison de la crise sanitaire, et une sécheresse de bons résultats dans deux Européens des moins de 22 ans. . En 2019, il chute au second tour ; cette année, il a été éliminé dès le premier match.

Les champion d’Espagne dans la catégorie des jeunes en 2018 a affirmé qu’il fait face à sa grande opportunité dans cet événement et a remercié le Fédération espagnole de boxe pour l’opportunité qui lui a été accordée.

« Pour une raison ou une autre, mes trois dernières années ont été difficiles. Il n’y a pratiquement pas eu de joies à savourer et de moments à savourer. L’appel à cette Coupe du Monde absolue a été une grande surprise. Maintenant, c’est à mon tour de correspondre avec les techniciens de la Fédération. Je veux montrer que je suis digne d’une telle confiance », a-t-il déclaré.

Les jeune homme de 21 ans a voulu profiter de l’occasion pour envoyer des encouragements à son partenaire José Quiles, également de Elda, qui a subi une blessure au bras droit et ne pourra pas contester la monde.

« C’est un collègue, un ami et aussi une composante du projet FER. Plus de malchance, impossible. La mésaventure subie est pratiquement la même que celle subie deux mois avant les Jeux : biceps cassé au bras droit. Je suis desolé. A Belgrade, je vais me battre pour moi et pour lui », terminé.