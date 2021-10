J’aimerais qu’Android me permette d’effectuer des paiements UPI comme le fait iOS 15

L’attention accrue d’Apple sur le marché indien ces derniers temps est évidente à travers diverses voies, qu’il s’agisse de la fabrication locale pour atténuer les prix exorbitants ou de l’ouverture de sa propre boutique en ligne. Une indication plus récente vient de la mise à jour iOS 15 qui apporte une liste d’améliorations spécialement conçues pour les utilisateurs indiens. Mais celui qui a attiré notre attention est une nouvelle fonctionnalité de caméra qui intègre profondément le système de paiement UPI très populaire de l’Inde.

Bien qu’assez récente, l’interface de paiement unifiée, ou UPI en abrégé, est devenue un instrument omniprésent pour les transferts instantanés à travers le pays. Pour ceux qui ne le savent pas, UPI vous permet essentiellement d’envoyer de l’argent à une adresse personnalisée facile à analyser (généralement au format username@yourbank) au lieu d’avoir à saisir toutes les coordonnées bancaires. Vos destinataires peuvent même partager cette adresse sous la forme d’un code QR comme vous le voyez habituellement aux guichets des commerçants.

Avec iOS 15, Apple a supprimé quelques étapes supplémentaires de ce flux de paiement déjà facile. Étant donné que le scanner QR de l’application appareil photo est activé, vous pouvez simplement pointer l’appareil photo de votre iPhone vers un code QR UPI, et il suggérera instantanément une application UPI, en fonction de votre mode d’utilisation, pour effectuer le paiement. Si vous souhaitez passer à une autre application, vous pouvez appuyer sur le bouton sur le côté, comme indiqué dans les captures d’écran incluses. Apple dit que jusqu’à 10 applications peuvent remplir la liste, selon celles qui sont installées sur votre appareil.

Depuis que la plupart des applications de paiement (Android et iOS) en Inde ont commencé à proposer des fonctionnalités superflues dans le but d’être vos gardiens financiers complets, il m’est devenu de plus en plus difficile de trouver rapidement la bonne option dont j’ai besoin pour effectuer une transaction. Devoir passer par cela à chaque fois, la possibilité de numériser un QR à partir de l’application de l’appareil photo elle-même pour passer directement aux dernières pages de paiement ne serait rien de moins qu’une aubaine. Et c’est encore mieux, étant donné que vous pouvez lancer l’application appareil photo directement depuis l’écran de verrouillage, ce qui réduit encore le nombre d’étapes requises.

Nous avons essayé de reproduire cela sur plusieurs téléphones Android, y compris un Pixel 4a, et tout ce que nous avons obtenu était une chaîne UPI inutilisable dans Google Lens. Notre petite expérimentation a plutôt bien réussi sur un téléphone Samsung, qui nous a orienté vers l’application Samsung Pay pour finaliser le paiement, mais c’est loin d’être universel. C’est vraiment dommage car Google est le principal catalyseur d’UPI, à tel point que Google Pay est synonyme d’UPI pour de nombreuses personnes. Mais encore, les appareils photo des téléphones Android n’ont pas cette astuce simple, malgré un outil d’analyse robuste dans Google Lens.

La gauche: Scanner un code dans Google Lens, Droit: Sur un téléphone Samsung.

Tout le reste pour l’Inde dans iOS 15

La nouvelle intégration UPI n’est pas le seul élément intéressant dans iOS 15 ; Siri devient également multilingue avec cette mise à jour – en quelque sorte. Apple a ajouté la prise en charge de ce qu’elle appelle “l’anglais mixte”, qui ressemble fondamentalement au hinglish mais maintenant avec plus de langues indiennes, notamment le télougou, le kannada, le marathi, le tamoul, le bengali, le gujarati, le malayalam et le pendjabi. Vous ne pouvez pas demander beaucoup à Siri dans ces langues, et les réponses sont toujours limitées à l’anglais indien, mais il est toujours agréable de commencer quelque part. J’attends particulièrement avec impatience un soutien approprié pour ma langue maternelle pendjabi, que même l’assistant Google ne peut pas comprendre.

Siri sur iPadOS 15

En plus de cela, l’application Messages vous permet désormais de filtrer et de bloquer les notifications inutiles pour les messages promotionnels ou ceux qui ne figurent pas dans votre liste de contacts. Cette fonctionnalité iOS 15 suit les traces de Google Messages et de Microsoft SMS Organizer et est actuellement disponible en Inde et en Chine.

