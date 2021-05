J’aimerais que mon prochain contrat soit pour quelques années

George Russell a admis qu’il aimerait que son prochain contrat «soit pour quelques années», son contrat actuel devant expirer pendant la saison morte.

Russell est sous contrat avec Mercedes mais a passé les deux premières et quelques années de sa carrière en Formule 1 avec Williams, un client Mercedes.

Beaucoup s’attendent à ce que Russell coure pour les Silver Arrows la saison prochaine en remplacement de Valtteri Bottas, le champion de F2 2018 impressionnant lors de sa seule sortie Mercedes au Grand Prix de Sakhir la saison dernière.

S’exprimant avant le Grand Prix de Monaco, le joueur de 23 ans a donné peu mais a révélé que «la constance pour pouvoir grandir et progresser» était importante pour lui pour aller de l’avant.

“Je pense vraiment que dans la position que je suis actuellement, étant un joueur autonome en tant que tel, entrer dans l’année prochaine est une bonne position pour être dans”, a déclaré Russell. «Mais je pense que la stabilité et la longévité sont importantes.

«Je pense que c’est tellement clair avec les gens qui se déplacent récemment à quel point il est difficile de se lancer et de s’adapter à une nouvelle équipe.

«Partout où je me trouve l’année prochaine, disons, j’aimerais que ce soit pendant quelques années, car il est si important d’avoir cette cohérence pour pouvoir grandir et progresser.»

Russell a été très impressionnant lors des qualifications pour débuter la saison 2021 et a reconnu que sa performance de samedi pourrait s’avérer cruciale à Monaco.

«Nos performances de samedi ont été très fortes et évidemment ici, plus que jamais, les qualifications sont les plus importantes», a-t-il ajouté.

«Sur le papier, jusqu’à présent, nous sommes probablement la huitième ou la neuvième équipe la plus rapide au rythme de qualification et la neuvième équipe la plus rapide au rythme de course, mais j’espère que nous pouvons trouver un peu de magie comme nous l’avons fait dans certaines courses samedi après-midi juste pour eek quelques dixièmes de plus.

«Sur une piste comme celle-ci, cela peut faire la différence entre P15 et P9.»