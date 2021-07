“J’aimerais rejouer à Wimbledon”

07/07/2021 à 21:31 CEST

.

Les Suisses Roger Federer a abandonné lors d’une conférence de presse qu’il aimerait rejouer à Wimbledon, mais qu’à son âge il ne peut être sûr de rien.

Le joueur de tennis bâlois s’est présenté devant les médias après sa pire défaite à Wimbledon en 19 ans et après avoir abandonné 6-0 sur gazon pour la première fois en 22 ans. Il a même laissé sa présence dans les airs aux Jeux de Tokyo après la nette défaite contre le Polonais Jubert Hurkacz.

“Je ne sais pas ce que je vais faire. Maintenant, je dois réfléchir. Mon objectif l’année dernière a été de continuer à essayer de jouer à Wimbledon. Je l’ai atteint cette année, ce qui me rend très heureux. Maintenant, nous parlerons ce soir, selon ce que je ressens, et dans les deux prochains jours également. À partir de là, nous verrons ce dont j’ai besoin pour être en meilleure forme et être plus compétitif. »

“Je suis très heureux d’où je suis venu et de jouer au niveau que j’ai été après ce que j’ai traversé. J’aimerais jouer à nouveau à Wimbledon, mais à mon âge, on ne sait jamais ce qui vous attend au coin de la rue.” Federer a ajouté que Il a également ajouté qu’il n’avait pas encore décidé s’il participerait aux Jeux olympiques.

“Je suis très fatigué. Je pourrais aller dormir tout de suite. Je me sens comme ca. Je sais que j’irai bien sous peu. Je sais comment traverser ces situations », a déclaré le Suisse.