“J’aimerais voir jusqu’à quatre Espagnoles en Solheim Cup en 2023”

10/01/2021 à 18:50 CEST

Je suppose que le retour des Dames après un an d’interruption est excitant, non ?

Oui, avec beaucoup d’envie. La pandémie nous a empêché de travailler pendant près d’un an et demi. Pour Golf Terramar, cela a signifié pouvoir terminer le plan directeur et nous allons ouvrir quatre trous pour le tournoi et cela génère beaucoup d’enthousiasme. Ce sera un championnat fantastique.

Carlota et Azahara ne sont pas là mais le casting de joueurs est important & mldr;

Oui, ils ne peuvent pas venir en raison de restrictions de voyage aux États-Unis. Nous ne pouvons pas compter sur eux mais nous avons la gagnante du classement “Race to Costa del Sol”, Emily Pedersen, qui arrive également en tant que vainqueur de la récente Solheim Cup.

Les fans pourront-ils voir du bon golf au Golf Terramar ?

Sans doute. L’un des avantages du Ladies European Tour est que vous pouvez voir les meilleures s’affronter chaque semaine et ce tournoi est particulièrement apprécié des joueuses en raison de l’emplacement et elles font toutes l’effort de venir.

Un domaine qui les séduit

Un terrain comme Terramar, à côté de la mer, les séduit beaucoup à cause de ce que vous dites & mldr;

Nous en sommes déjà à la quatrième édition, et grâce à Estrella Damm, qui soutient très fortement l’événement avec le secrétaire général de l’Esport de Catalunya, nous avons réussi à organiser le tournoi et cela donnera l’occasion de jouer non seulement aux joueurs consolidés mais aux grandes promesses du golf comme le jeune Nagore Martínez, seulement 13 ans, qui va faire sensation. On ne sait pas si le cut passera mais au moins il sortira et concourra au haut niveau

Sert-il aussi à consolider d’autres jeunes promesses ?

Oui, comme Marta Pérez qui a joué à Augusta. Nous avons de très bonnes joueuses et nous sommes sûrs d’avoir une certaine surprise dans les résultats car le golf féminin est en plein essor et de plus en plus de professionnelles arrivent, frappant fort la balle. Nous allons faire un tournoi fantastique.

Deportes and Business, société organisatrice, s’est spécialisée dans le golf féminin. Parce que?

Le sport féminin en général a des avantages, mais le golf, en particulier, vous donne une grande visibilité car il y a beaucoup de couverture télévisée, puisqu’il sera vu dans le monde entier. Nous allons toucher 140 millions de téléspectateurs dans le monde et c’est très intéressant pour les sponsors. Ensuite, il y a la journée Pro-Am où vous pouvez partager une partie de golf avec les meilleurs joueurs du monde. Cela vous fait partager avec elles comment elles vivent le Tour, comment elles s’entraînent & mldr; est quelque chose que seul le golf féminin vous offre.

Aramburu pense que la Solheim Cup 2023 à Finca Cortesín sera le tremplin définitif pour le golf féminin en Espagne

| VALENTI ENRICHIR

La Solheim Cup 2023 sera-t-elle le point culminant du golf féminin en Espagne ?

Sans doute. Pour la première fois dans l’histoire, la Solheim Cup arrive en Espagne, plus précisément à la Finca Cortesín, à Malaga. Cette citation motive tous les joueurs à faire partie de cette équipe. Nous nous attendons à ce que beaucoup de fans nord-américains viennent en Espagne pour cet événement après que l’Europe leur ait enlevé Solheim il y a quelques semaines à peine. Nous poursuivons un programme Solheim 2023 et nous avons identifié une série de joueurs qui seront soutenus afin que l’Espagne ait le maximum de joueurs dans l’équipe. Avec Carlota Ciganda et Azahara Muñoz, nous avons déjà dans l’équipe mais l’objectif est que nous ayons un peu plus d’espagnol.

Pensez-vous que c’est faisable ?

Oui, je suis convaincu. Il y a de très bons joueurs qui participent au Symetra Tour, le deuxième circuit professionnel américain, Fátima Fernández, Luna Sobron, des joueurs qui peuvent rejoindre cette équipe et quelques autres surprises. Je parie que nous en aurons au moins trois ou même quatre.

Le golf féminin gagnera-t-il en importance avec ce Solheim ?

L’Espagne est un pays qui vend du tourisme et le golf est une partie importante et ceux qui nous visitent ont tendance à avoir un pouvoir d’achat élevé, avec un long séjour, et à travers le golf, nous attirons de nouveaux marchés tels que l’Amérique du Nord. L’objectif mondial du golf féminin sera sur la Costa del Sol.

Les entreprises investissent

Est-ce que cet intérêt pour le golf en général se manifeste ?

Sans doute. Les entreprises découvrent les avantages qu’il a et la visibilité avec l’expérience client, et de nombreuses entreprises rejoignent le golf et surtout le féminin car le ratio investissement-bénéfice est très élevé.

Combien de tournois organisez-vous en Espagne ?

Dans le monde professionnel, nous en organisons 14 par an. Nous avons développé le Santander Golf Tour, un circuit qui est le premier pas vers le domaine professionnel. Santander leur donne la chance de commencer par là. En fait, nous recevons des joueurs du monde entier. Cette année, la Race to Costa del Sol se termine sur le parcours de Los Naranjos. Même un joueur américain important va venir mais je ne peux pas le révéler & mldr; Carlota en sera sûr car elle ne s’arrêtera pas jusqu’à ce qu’elle remporte l’Open d’Espagne. En 2019, il avait déjà gagné en Terramar.

Qu’y a-t-il dans ce tournoi à Terramar que les autres n’ont pas ?

Ce club est toujours dans un processus constant d’amélioration. Vous venez de terminer votre master plan et vous disposez d’un magnifique terrain de golf. Il a beaucoup grandi au cours des cinq dernières années avec un nouveau design. De plus, l’implication de la masse sociale est importante. De nombreux membres du club soutiennent le tournoi avec leurs entreprises, et le soutien de la ville de Sitges, engagée dans le tournoi et aussi de la Generalitat.

Quelle serait pour vous la réussite du tournoi en fin de journée dimanche ?

Que beaucoup de gens viennent le voir, que les gens reviennent aux événements en face-à-face. L’entrée est gratuite et j’invite tous les fans à nous rendre visite et à en profiter.