Jaimie Carragher claque Gary Neville et Roy Keane pour avoir défendu Ole Gunnar Solskjaer – Man United News And Transfer News

Jaimie Carragher a appelé Gary Neville et Roy Keane pour avoir fait des « excuses » pour Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United.

Les Diables rouges ont commencé la nouvelle saison plutôt lentement, perdant trois de leurs six derniers matches.

Malgré la signature de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho, United n’a pas réussi à capitaliser sur un début facile en Premier League.

Dans le podcast « Tony Bellew est en colère » de la BBC, Carragher a déclaré qu’il était surpris du nombre d’excuses avancées pour Solskjaer.

« J’ai fait une chronique dans un journal à ce sujet – j’étais avec Gary Neville quelques jours auparavant, et nous avons fait cette conversation YouTube sur la saison avec Roy Keane. »

Jamie Carragher : « Les deux [Gary Neville & Roy Keane] faites juste des occasions pour Ole parce qu’ils ont joué avec lui et c’est leur pote. » – utdreport (@utdreport) 13 octobre 2021

« Les deux font juste des occasions pour Ole parce qu’ils ont joué avec lui, et c’est leur pote. »

« Ils disaient: » ils ne peuvent pas gagner la ligue, ils manquent toujours de ceci, ils manquent toujours de cela, les Glazers ne mettent pas assez d’argent, ils devraient choisir Harry Kane. «

« Je suis assis là à penser: » vous venez de signer un joueur qui a remporté la Ligue des champions quatre fois, vous venez de dépenser 75 millions pour un ailier. «

« Tu as terminé deuxième la saison dernière, tu n’as pas perdu un match à l’extérieur de toute la saison, et je me dis… » il n’y a qu’un pas à faire !

« Honnêtement, ça m’a tellement blessé. Je suis allé, ‘c’est ça. Je fais ma chronique de journal là-dessus.

« Les excuses doivent s’arrêter à Manchester United. J’en ai marre. Chaque joueur dépasse les 50 millions. C’est incroyable. »

United fait face à des mois d’octobre et de novembre difficiles avec des matches difficiles en Premier League et en Ligue des champions.

Solskjaer et son équipe doivent livrer si United a l’ambition de se battre pour les titres cette saison.